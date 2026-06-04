En medio del velatorio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, Ignacio González Prieto compartió al aire información preliminar de la autopsia que generó conmoción en el programa La Mañana con Moria.

Por el crimen se encuentra imputado Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima.

Al presentar la información, el periodista especializado aclaró: “Todo lo que se dijo del informe de la autopsia no es lo que se dijo. Yo lo tengo acá”.

Caso Agostina Vega: Ignacio González Prieto reveló los estremecedores resultados preliminares de la autopsia

Qué dice el informe preliminar de la autopsia

Luego, González Prieto leyó algunos de los puntos incluidos en el informe forense preliminar.

Según detalló, el documento menciona “daño severo en las vísceras, pérdida de integridad de órganos internos, dificultades para la intervención y evaluación forense debido al estado de los restos”.

Además, señaló que el informe indica la “imposibilidad de realizar hisopados convencionales para la búsqueda de indicios de abuso sexual”.

Entre los aspectos más impactantes, el periodista destacó que se registró un “compromiso severo de la región pélvica compatible con desmembramiento” y que también se hace referencia a la ausencia de partes del cuerpo.

El dato que agregó Ignacio González Prieto

Durante su exposición, González Prieto sumó otro elemento que podría resultar relevante para la causa.

Según explicó, existen indicios de que el cuerpo de Agostina habría intentado ser quemado, una circunstancia que forma parte de las pericias que analizan los investigadores.