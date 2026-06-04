El caso por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con la declaración de una vecina de Claudio Barrelier, el único imputado por el crimen.

La mujer decidió hablar ante la Justicia y reveló detalles sobre lo que escuchó durante la madrugada en la vivienda del acusado, una información que podría resultar clave para la investigación.

Según trascendió, la testigo aseguró que durante la noche en que ocurrió el crimen escuchó música a alto volumen, movimientos extraños y ruidos de herramientas provenientes de la casa de Barrelier.

También observó un vehículo estacionado frente al domicilio con el motor encendido durante un tiempo prolongado.

El testimonio cobró especial relevancia porque hasta ahora una de las grandes incógnitas del caso era por qué ningún vecino había reportado sonidos sospechosos o posibles pedidos de auxilio en las horas previas al hallazgo del cuerpo de Agostina.

Imágenes del allanamiento a la casa de Claudio Barrelier del 3 de junio de 2026 (Fotos: capturas América TV)

Qué dijo la vecina sobre la noche del crimen

La información fue dada a conocer en el programa Arriba Argentinos, donde se detalló que la mujer relató haber escuchado los ruidos alrededor de las tres de la madrugada del domingo.

De acuerdo con su declaración, en ese momento se oían sonidos que llamaron su atención: música, movimientos dentro de la propiedad y lo que identificó como ruidos de herramientas. Además, recordó la presencia de un vehículo detenido frente a la vivienda.

La vecina explicó que no realizó una denuncia en ese momento porque creyó que podía tratarse de delincuentes intentando ingresar a alguna casa de la cuadra. El temor y la incertidumbre la llevaron a no intervenir ni contactar a la Policía.

Imágenes del allanamiento a la casa de Claudio Barrelier del 3 de junio de 2026 (Fotos: capturas América TV)

Las pericias que realizó la Justicia en la casa de Barrelier

A partir de esta nueva declaración, los investigadores llevaron adelante una serie de procedimientos en la vivienda de Barrelier. Durante varias horas trabajaron efectivos policiales, personal del Ministerio Público Fiscal y bomberos.

Uno de los puntos centrales fue la realización de pruebas acústicas para determinar qué tipo de sonidos podían escucharse desde las propiedades vecinas y evaluar si los ruidos mencionados por la testigo eran compatibles con la reconstrucción de los hechos.

Los peritos reprodujeron distintos sonidos y analizaron las condiciones de audición desde el exterior de la vivienda, en un intento por establecer si efectivamente durante aquella madrugada pudieron haberse escuchado gritos, movimientos o actividades inusuales.

Un testimonio que podría aportar nuevas pistas

La declaración de la vecina se suma a una investigación que continúa avanzando mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas al femicidio de Agostina Vega.

Los investigadores buscan determinar si los sonidos reportados guardan relación con los movimientos que habrían tenido lugar dentro de la casa y si pueden aportar elementos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Mientras tanto, el caso sigue generando conmoción y expectativa, especialmente después de que en los últimos días surgieran nuevos indicios y testimonios que podrían ayudar a reconstruir una de las causas más impactantes de las últimas semanas.