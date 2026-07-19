Pichu Straneo estuvo invitado este sábado al programa de Mirtha Legrand y dejó a todos sin palabras al revelar el nombre que figura en su documento de identidad y la curiosa tradición familiar que lo acompaña. La propia conductora no pudo evitar bromear sobre el asunto y calificó el nombre de pila del comediante como digno de una telenovela.

“Me llamo Óscar Fernando“, confesó Straneo, entre risas, mientras contaba cómo llegó a VideoMatch. La reacción de la conductora de La Noche de Mirtha fue inmediata: “Óscar Fernando parece de novela, es de teleteatro”.

Pichu Straneo (Foto: captura eltrece)

El humorista aprovechó para contar que en su familia era habitual sumar varios nombres, una costumbre muy uruguaya según relató. “Mi viejo se llamaba Juan Óscar Nelson, ¿para qué? Para que le digan Pocho; mi tío se llamaba Juan Víctor Washington”, recordó, generando carcajadas en la mesa.

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PICHU STRANEO REVELÓ CÓMO SE LLAMA REALMENTE Y POR QUÉ LE DICNE DE ESA MANERA

Uno de los momentos más desopilantes de la charla llegó cuando Straneo explicó el verdadero motivo por el que todos lo conocen como “Pichu”. Lejos de tratarse de un nombre artístico, el apodo nació el mismo día de su nacimiento y fue idea de su madre.

“¿Y Pichu por qué era? Porque dice que cuando nací parecía un picho”, relató el humorista. Según contó, su papá lo miró y exclamó: “Parece un pichicho, es todo pelo”. Así, el sobrenombre quedó para siempre y terminó siendo su marca registrada en el mundo del espectáculo.

Mirtha Legrand y Pichu Straneo (Foto: captura eltrece)

Además de hablar sobre su identidad, Pichu Straneo rememoró sus primeros pasos en la TV argentina. Su debut fue en el primer programa de VideoMatch del año 2001, donde participó en el sketch de los “Tac see boys”, una parodia de los Backstreet Boys, junto a Pablo Granados, reemplazando a un compañero que estaba enfermo. “El primer programa del 2001 era Maradona y Ricky Martin… nosotros estábamos en el medio de esos dos monstruos”, recordó con nostalgia.

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