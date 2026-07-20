Mientras España celebraba la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a miles de hinchas en las calles de Madrid, en Intrusos analizaron las imágenes de los festejos y no ocultaron su sorpresa por la manera en que los campeones celebraron el título.

Los panelistas y el conductor compararon la euforia de los españoles con la que se vivió en la Argentina tras el subcampeonato y lanzaron una catarata de comentarios irónicos sobre los festejos europeos.

"No tienen sangre": el duro comentario en Intrusos sobre los festejos de España

Los picantes comentarios de Intrusos sobre los festejos de España campeón del Mundial

Todo comenzó cuando Adrián Pallares destacó el desempeño de la Selección Argentina y expresó su deseo de que Lionel Scaloni continúe al frente del equipo.

Adrián Pallares: -Estamos muy orgullosos por el ciclo. Ojalá que Scaloni haga lo que más le convenga a él. Que finalmente siga.

Natalie Weber: -Que siga.

Camilo García: -Estamos felices, al fin y al cabo.

Adrián Pallares: -Hoy veíamos un poco de los festejos en España, chicos... No se merecían ganar.

Paula Varela: -Ver eso es una tortura china. ¿A quién se le ocurre?

Dani Ambrosino: -No tienen sangre.

Marcela Tauro: -¿Vieron la imagen de cómo llevan la copa en una bolsa de plástico?

Natalie Weber: -Cucurella.

Marcela Tauro: -Ese.

Adrián Pallares: -¡Y el calor que hace! Van a caer 50. No sé en Madrid, pero en Roma hacían 42 grados.

Paula Varela: -Que se cocinen todos.

Adrián Pallares: -¡No, Paula!

Camilo García: -¡Malísima!

Dani Ambrosino: -Acá hacía frío y salimos a festejar igual.

Adrián Pallares: -Ahí se ve cómo llevaban la Copa. ¡Déjense de joder!