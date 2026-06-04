Este 4 de junio, Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, participó del velatorio de su hija en medio de un profundo dolor.

La presencia de la mujer en el sepelio había generado incertidumbre debido a su delicado estado emocional. Un día antes, Elizabeth, abuela de Agostina, había contado en C5N: “Mi hija no se puede levantar de una cama, está dopada por la desaparición y la muerte de su hija porque no lo puede aceptar”.

Agostina fue víctima de un brutal femicidio por el que está imputado Claudio Barrelier, expareja de Melisa.

La madre de Agostina Vega llegó al velatorio con asistencia psicológica y una pregunta de Moria Casán generó impacto (eltrece)

Qué dijeron sobre el estado de la madre de Agostina

Desde el lugar, el cronista Nahuel informó en La Mañana con Moria que Melisa finalmente pudo asistir al último adiós.

“Moria, te confirmo que Melisa está desde las 8.20 en el sepelio”, señaló el periodista.

Luego agregó: “La mamá de Agostina no está sola, está con un gabinete psicológico que la está acompañando”.

La impactante pregunta de Moria Casán

En medio de la cobertura, Moria Casán realizó una pregunta que reflejó la dimensión de la tragedia.

“¿La madre sabe que la chica está desmembrada? Tardaron en decirle que la chica estaba muerta. ¿Sabe en qué situación está su hija?”, consultó la conductora.

El cronista respondió de manera contundente: “Le han dicho todo”.

A su vez, el abogado César Carozza, invitado al programa, aportó un dato estremecedor sobre el estado de la investigación.

“Están enterrando una parte de Agostina. No encontraron todo el cuerpo”, afirmó.

Acto seguido, Ignacio González Prieto leyó en vivo los impactantes datos preliminares de la autopsia de Agostina Vega y conmocionó a todo el equipo de La Mañana con Moria.