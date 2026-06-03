El femicidio de Agostina Vega (14), por el que está imputado Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima, continúa generando conmoción en Córdoba.

El crimen ocurrió en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de la capital provincial. A pocas cuadras del lugar vive una vecina que, en diálogo con La Mañana con Moria, expresó su indignación y pidió una dura condena para el principal acusado, quien se encuentra detenido en el penal de Bouwer y sería trasladado a Cruz del Eje.

“Yo vivo a una cuadra y media y no sabía nada de esto, me enteré por TN. Nunca pensé que iba a pasar en Córdoba”, expresó la mujer.

Luego fue contundente al referirse a Barrelier: “Este hombre se merece la pena de muerte. ¿Por qué tiene privilegios? Hay que poner mano dura. Esto no es de ahora. Que se termine esto con las criaturas. Si él tenía algo con la mamá, no se tenía que agarrar con la criatura, pobrecita. Esto tiene que tener un fin”.

Conmovida por el caso, agregó: “Era una criatura de 14 años. Ella era como una flor, quiso florecer y le cortaron el pimpollo”.

Caso Agostina Vega: una vecina de Claudio Barrelier pidió en vivo la pena de muerte para el acusado

Agostina Vega hoy cumpliría 15 años

En medio del reclamo de Justicia, Moria Casán recordó un dato que profundizó la tristeza por el caso.

“Hoy sería su cumpleaños de 15 y ella estaba súper ilusionada”, señaló la conductora.

Finalmente, destacó cómo era la adolescente: “Era una niñita que soñaba con ser psicóloga, era buena alumna y su maestra decía que tenía una sonrisa luminosa. Era un ser muy querible”.