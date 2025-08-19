Fernanda Iglesias sorprendió con una confesión inesperada en Puro Show mientras hablaban de la serie En el Barro, recientemente lanzada en Netflix. La periodista reveló uno de sus temores más profundos y habló sin filtros sobre lo que la paraliza en la vida.

“Yo no puedo ver series carcelarias, tengo un tema con la cárcel que me da fobia, mi mayor miedo en la vida es caer presa”, confesó la panelista, generando sorpresa entre los conductores y compañeros de panel.

En la misma línea, Iglesias remarcó: “Después de las cucarachas, a lo que más miedo le tengo es a caer presa, no puedo ver series de cárceles”. Con su estilo directo y sin vueltas, dejó en claro que se trata de una fobia que la acompaña hace tiempo.

La periodista suele compartir detalles de su vida personal con honestidad en el programa de eltrece y esta vez hizo referencia a un miedo poco común.

La ficción de Sebastián Ortega retrata la vida dentro de una cárcel femenina con un elenco de actrices reconocidas y panelista dio que hablar una vez más.

A pocos días de haber dado a conocer públicamente el hecho,Fernanda Iglesias dio por terminado el conflicto con un motoquero. La panelista de Puro Show logró que la aseguradora le reconociera “destrucción total” del vehículo con el que había protagonizado un accidente.

El martes 5 de agosto, la periodista había sorprendido al revelar que estaba siendo “extorsionada” después de un choque automovilístico en el barrio de Caballito.

Fernanda Iglesias fue extorsionada.

Según contó la periodista, ella chocó una moto en la que no había nadie a bordo y que estaba estacionada en doble fila. Además, dijo que había recibido mensajes del dueño de la moto pidiéndole dinero y “amenazándola” con exponerla en los medios.

De hecho, el joven habló con LAM para dar su versión. Luego vino la réplica de Iglesias en Puro Show y el asunto parecía que estaba lejos de solucionarse. Sin embargo, el pasado viernes 8 de agosto se supo que Fernanda logró que la compañía La Caja le reconociera al damnificado la “destrucción total” de su motocicleta.

