La guerra mediática entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias sigue sumando capítulos, y en las últimas horas se sumó una nueva voz al conflicto: Luciana Elbusto, quien lanzó durísimas críticas contra la periodista en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Yo soy periodista y estuve como amante. Me parece innecesario lo que hizo esta mujer. Si quedó enganchada, se entiende desde lo emocional, pero si no, lo que hizo fue de mala leche”, dijo Elbusto, quien hace poco confirmó que fue la amante de Diego Brancatelli.

“¿Con qué necesidad lo exponés, Fernanda? A mí no se me ocurriría hacer eso. Si asumiste ese rol, tenés que bancártela. No sé las internas, pero puede que esté ensañada con Yanina por algo personal”, sugirió.

Luciana Elbusto en el estreno de Mayumana (Foto: Movilpress).

QUÉ DIJO LUCIANA ELBUSTO DE FERNANDA IGLESIAS

La comunicadora también reflexionó sobre el impacto que generó la revelación: “No entiendo por qué sale a ventilar esto ahora. Si a vos no te hubiera gustado que se sepa tu infidelidad, tampoco deberías hacerlo público”.

“Fernanda Iglesias rompió los códigos”, insistió Luciana, señalando que esto no solo afecta a los protagonistas del conflicto, sino también a terceros: “No es un chimento del que Yanina tenga la culpa. La deja a ella como víctima, a Diego como culpable, y termina lastimando a los hijos”.

Para cerrar, fue categórica: “Salvo que te lleves mal con alguien o que directamente te caiga mal, no entiendo por qué lo hacés mierda. Yo, en mi caso, jamás lo haría”.