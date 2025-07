Fernanda Iglesias inició una guerra con Yanina Latorre al revelar que su marido le habría sido infiel con una ex compañera de la secundaria, y en medio de los disparos apareció Ángel de Brito y se comunicó con su ex panelista.

En Puro Show, Fernanda reconoció que durante todas estas escaramuzas, el conductor de LAM le escribió, lo cual llamó poderosamente la atención de sus compañeros, dada la influencia que Yanina Latorre tiene sobre él, al punto de, según dicen los rumores, dictaminar qué panelistas siguen o se van.

Fernanda Iglesias y Yanina Latorre (Foto: capturas eltrece)

“Ayer Yanina le decía a Nazarena (Vélez) ‘sos la única que la defiende’. Y bueno, hay gente que no me defiende porque le tiene miedo a Yanina, porque vieron cómo se puso ella cuando Nazarena Vélez me defendió”, recordó Fernanda sobre el cruce entre “angelitas”.

CÓMO FUE EL INTERCAMBIO DE MENSAJES DE FERNANDA IGLESIAS Y ÁNGEL DE BRITO EN MEDIO DE LA GUERRA CON YANINA LATORRE

“Es como que agarra el camión con acoplado y, hasta que no te pasa por encima, no para”, agregó Iglesias. “Y Ángel te banca a vos, tuvo palabras muy lindas hacia vos también”, le dijo Sebastián “Pampito” Perelló.

“Ángel es mi amigo desde antes de que trabajemos en la tele. Nos conocimos cuando yo trabajaba para Clarín y él para Laura Ubfal”, replicó Fernanda. “No se desentendió Ángel con vos, ¿eh?”, le preguntó Pampito.

Foto: capturas América TV

“Ángel me escribió para ver cómo estaba, les conté. Me escribió por privado. No sé si quiere que lo cuente o qué, pero me escribió ‘¿cómo estás?’. Él no le tiene miedo a Yanina”, contó la panelista. “Y, al aire te bancó, y dijo que eras su amiga y que volvería a laburar con vos. Habló bien de vos, Ángel”, le recordó Sebastián.

