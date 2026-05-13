Arrollado de panceta y muzzarella: el truco para que salga como en los bodegones

El arrollado de panceta y muzzarella es una receta simple y rendidora que combina masa hojaldrada, panceta ahumada y queso fundido. La clave para que quede como en los bodegones está en hacer capas intercaladas del relleno para que el queso no se desarme al cortarlo y la masa conserve su forma.

Otro punto importante es cocinar bien la cebolla y el puerro antes de agregarlos al arrollado. Cuando las verduras quedan doradas, suman más sabor y evitan que el relleno largue líquido durante la cocción. Además, pintar la masa con huevo ayuda a lograr un dorado parejo y una textura más crocante.

Para el armado se usan dos tapas de tarta hojaldradas estiradas juntas hasta formar un rectángulo. Después de rellenarlo, hay que cerrar bien las puntas para que la muzzarella no se escape en el horno. Por arriba lleva panceta picada y queso sardo, que terminan formando una capa bien crocante.

Comensales 2 Ingredientes 2 tapas de tarta hojaldradas

tapas de tarta hojaldradas 250 g panceta ahumada

g panceta ahumada 200 g muzzarella

g muzzarella 2 huevos

huevos 100 g queso sardo

g queso sardo Una cebolla

cebolla Una ramita de puerro

ramita de puerro Sal y pimienta, a gusto

50 cc aceite de oliva

Procedimiento

Cocinar el puerro y la cebolla en aceite de oliva. Una vez que estén dorados, recién ahí agregar sal y pimienta. Estirar las masas de tarta en forma rectangular y rellenar con el queso y la panceta como se ve en el video. Cerrar bien las puntas, pintar con huevo y colocar por arriba panceta picada y queso sardo. Llevar a horno fuerte hasta que esté bien dorado.

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