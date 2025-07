Yanina Latorre rompió el silencio y salió al cruce de los rumores que aseguraban que Diego Latorre le habría sido infiel. Visiblemente molesta por la información difundida por la periodista Fernanda Iglesias, la panelista de LAM defendió con firmeza el vínculo con su esposo y contó el sufrimiento de su hija Lola.

“A mí me funciona esta familia”, aseguró Yanina, al tiempo que cuestionó a Iglesias por reflotar versiones de engaño. “¿Qué le buscás mier... a Diego? ¿Qué sabés lo que pasó hace un año entre nosotros? ¿Si yo lo sé o no? Yo tengo una familia que es lo que vos no tenés”, disparó en SQP.

Lola y Yanina Latorre (Foto: Instagram)

La mediática también denunció que su esposo habría sido intimado por la periodista: “Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días amenazando a un tipo, porque lo amenazaste a Diego. Seguramente, al que le preocupa que la gente sepa con quién cog... o no es a Diego”.

Leé más:

Fernanda Iglesias expondrá la supuesta infidelidad de Diego a Yanina Latorre: “Me harté”

YANINA LATORRE CONTÓ CÓMO FUE LA TRISTE REACCIÓN DE SU HIJA LOLA ANTE LOS RUMORES DE INFIDELIDAD DE SU PADRE

Además, lanzó una frase contundente que dejó en claro su postura: “A mí me chupa tres carajos. A mí me funciona esta familia. ¿Y vos quién sos para decidir que mi familia deje de funcionar?”.

Con un tono cada vez más enérgico, Yanina sumó: “Yo entiendo que mi éxito te molesta. Si me querés carpetear, te invito a buscarme mier..., Fernanda. Lo único que no te perdono es el sufrimiento de mis pibes, que no tienen que saber con quién c... los padres”.

Fotos: Instagram

Por último, lamentó la angustia que generó el escándalo en su entorno más íntimo: “Mi mamá me llamaba y me preguntaba qué iba a pasar. Lola lo llamó a Ángel (de Brito) para saber qué tenía Fernanda y si iba a publicar algo sobre su papá”, cerró.

Leé más:

Yanina Latorre enfrentó las versiones de infidelidad y fulminó a Fernanda Iglesias

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.