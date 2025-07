Tras las advertencias que lanzó en la madrugada de este martes, Fernanda Iglesias usó sus redes sociales para contar una supuesta infidelidad de Diego Latorre, Yanina Latorre la fulminó en SQP.

La respuesta de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias no se hizo esperar, y la conductora le lanzó, una tras otra, una serie de frases demoledoras a su excompañera de LAM.

Fotos: capturas América TV

QUÉ LE DIJO YANINA LATORRE A FERNANDA IGLESIAS

“Esto te grafica, Fernanda, o sea, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un problema con el cuerno. ¿Crees que a mí me pasa lo mismo? Me chupa tres hue...., seguí buscando para lastimarme. Encima sos tan mediocre, pero tan mediocre, que vos misma públicamente contás que extorsionás y amenazás”

“En lugar de defenderte contando tu verdad o hablando de Pepe o hablando de mí, le buscás mierda a Diego, ¿sabes por qué? Reina, porque yo estoy acá y vos estás en tu casa seguramente mirándome y ahora vas a hacer más historias para los 100.000 seguidores pedorros que tenés porque no llegaste a nada por algo. No duraste ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias de violencia en Canal 9, que ahora voy a leer porque maltratabas trabajadores”

Fotos: capturas Twitter/ X y América TV

“Acordate cuando (Carlos) Monti tenía un programa y vos entraste descalza porque creías que la productora de Monti era la supuesta amante de tu marido y te la agarraste con ella. Hace meses que estás tratando de hacerle creer al mundo que Analia Franchín fue amante de tu marido. La amenazaste a fin de semana con Verónica Lozano: “Yo sé lo que hicieron en el verano”. ¿Qué sos? ¿La paladina de la justicia?”

“¿Por qué no hacés algo que me lastime. ¿Qué carajo le buscas mie.. a Diego? ¿Vos qué sabés lo que hace? Yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés. Pero ¿qué puedo esperar de una mina que un día se fue a vivir a España, dejó al hijo tiradito en el colegio, le chupó tres hue..., empezó una vida y cuando se enteró que el marido la cag... vino porque el marido la cag..., no porque el hijo la necesitaba?. Y dejaste a tu hija tirada en Europa por qué no tenés instinto materno. No pudiste formar una familia”

“Imaginate qué puedo esperar de una mina que el sábado quiere arroz y en lugar de hablarlo por WhatsApp con el ex marido, lo extorsiona en redes para que se lo lleve. Acordate cuando él mismo te pegó y lo denunciaste. Te enojaste porque hicieron el tema en el programa de Doman. Un día la fajaste a Taboada. Sos mala compañera. Todo lo que dijimos con Pepe es contado por Pepe, por Damasia y por mi productor, El oso, que en una nota en Bondi lo contó. Y de última eran giladas de camarín. ¿Vos creías que me ibas a doblegar? Yo no te contesté. Porque no contesto para abajo”

Foto: captura América

“Te fuiste de LAM despotricando. Y en el tema de Marisa Balli estás metida, porque hace un mes cuando saltó también alguno de los mensajes y no sé qué de Marisa Balli, vos misma en tus historias de Instagram pusiste que vos le habías, del odio y de la bronca que te dio, le habías dado los mensajes a Marisa Bali que yo la critiqué. Sos una quilombera. Te echan de todos lados”

“Yo hace 15 años que estoy en el medio. En LAM hace 10 años que estoy. No me echó nadie. Laburé con Lanata, me fui yo para irme a LAM. Ya voy por el cuarto año de mi programa de radio. Si Dios quiere este programa va a durar. ¿Por qué yo duro en los laburos y vos no? ¿Por qué yo en 15 años no habiendo estudiado periodismo, porque me hice sola y vos sabés que el oficio lo practico, estoy acá parada?. ¿Por qué? ¿Por qué funciona la dupla? Porque laburo, porque tengo talento y porque aunque crean yo no jodo a nadie. Yo soy picante, soy filosa, puedo hablar, pero no carpeteo”

“¿Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días para 150 mil seguidores pedorros amenazando a un tipo? Porque al que amenazaste fue a Diego. Seguramente al que le preocupa que la gente sabe con quién cog... o no cog... es a Diego. A mí me chupa tres ca a la vela. A mí me funciona esta familia, ¿y vos quién sos para decidir que mi familia deje de funcionar o que mis hijos ahora estén sufriendo porque vos sos una pobre pel... fracasada que no llegaste a nada? Contamos que te peleaste en un camarín.... Lo que les hiciste al Chato y Lourdes. ¿Quién sos? ¿Quién sos para vender a la Analía Franchín?”

