Se terminó el misterio: Maia Reficco y Franco Colapinto ya no esconden su relación y eligieron el corazón de Buenos Aires para dar el gran paso. La actriz y el piloto de Fórmula 1 se mostraron juntos en la exhibición que revolucionó Palermo este domingo, y la foto que compartió Maia en sus redes terminó de confirmar lo que era un secreto a voces.

Franco Colapinto en una réplica de la "flecha plateada" de Juan Manuel Fangio (Foto: X.com)

En la imagen, Franco aparece con el casco y las gafas puestas, listo para subirse al monoplaza, mientras Maia lo sostiene de la cara con las dos manos y él responde con una sonrisa cómplice. La historia, repleta de corazones y menciones directas, fue la señal definitiva: el romance es oficial.

Las postales de Maia Reficco del gran día de Franco Colapinto en Buenos Aires (Fotos: Instagram @maiareficco)

La actriz de Hadestown no solo acompañó a Colapinto en el evento, sino que también compartió un íntimo almuerzo este sábado en Cardales. Maia subió imágenes del espectáculo aéreo y un video donde se ve a Franco haciendo donas con su auto en plena calle, celebrando la destreza del piloto argentino y el despliegue que cautivó a los fanáticos.

Franco Colapinto sorprendió en Buenso Aires a bordo de un Lotus E20 de 2012 (Video TN/ Foto X.com con montaje de IA)

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Durante una de las pausas en boxes, las cámaras de ESPN captaron a la pareja saliendo a ver uno de los autos. Aunque Maia intentó esquivar la atención al notar que la filmaban, el momento quedó registrado y rápidamente se viralizó en redes y cuentas de fans. Ciudad pudo capturar en algunas ocasiones a la pareja, incluso cuando Franco se encontró con Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

El Lotus E20 que manejó Franco Colapinto en Buenos Aires (Foto: RS Fotos)

Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires (Foto: RS Fotos)

Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires (Foto: RS Fotos)

Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires (Foto: RS Fotos)

Franco Colapinto y Maia Reficco en Buenos Aires (Foto: RS Fotos)

En los días previos a la exhibición, testigos vieron a Franco y Maia abrazados, distendidos y sonrientes, disfrutando de la ciudad y rodeados de amigos. En una de las postales más comentadas, Maia luce una blusa blanca y una chaqueta rosa claro, mientras Franco lleva un suéter verde oliva. Ambos se muestran relajados, en un clima de total complicidad.

Otra imagen, difundida por la cuenta de Instagram de SQP, mostró a la pareja paseando juntos por la Estancia Vigil. Caminan sonrientes, sin intentar ocultar su vínculo, confirmando que la relación atraviesa un gran momento. Los gestos de cariño y los abrazos reflejan la conexión que existe entre ellos, una complicidad que trasciende la pantalla y las redes sociales.

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