Después de atravesar meses complejos en el plano personal, Jésica Cirio disfruta de una nueva etapa marcada por el amor y la llegada de un nuevo integrante a su familia. La conductora, que meses atrás confirmó su relación con el empresario Nicolás Trombino y luego anunció que estaba embarazada, compartió una imagen muy especial que no pasó desapercibida.

A través de sus redes sociales, la modelo publicó una de las últimas ecografías de su bebé en camino y dejó ver cómo avanza la gestación. Pero además le agregó un toque de humor que hizo sonreír a sus seguidores.

EL DIVERTIDO GESTO DE JÉSICA CIRIO EN LA ECOGRAFÍA

En la imagen se puede apreciar al bebé con bastante claridad dentro del vientre materno. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el detalle que la conductora sumó digitalmente: una pequeña pesa en una de sus manos.

La ocurrencia estuvo relacionada con el estilo de vida fitness que caracteriza a Jésica desde hace años y con el que continúa identificándose incluso durante el embarazo.

Jésica Cirio mostró una tierna ecografía de su bebé y sorprendió con un divertido detalle. Crédito: Instagram

El gesto fue interpretado por muchos de sus seguidores como una manera simpática de mostrar que el futuro bebé ya comparte algunas de las costumbres de su mamá.

EL EMBARAZO Y SU RUTINA DE ENTRENAMIENTO

Durante las últimas semanas, Cirio recibió algunas críticas por continuar realizando actividad física mientras espera a su hijo. Sin embargo, la modelo aclaró en varias oportunidades que cada uno de sus entrenamientos está supervisado por especialistas.

Además, explicó que cuenta con la aprobación de su obstetra y que adapta cada ejercicio a las necesidades propias de esta etapa, tal como ocurrió durante el embarazo de su hija Chloe.

Lejos de abandonar el movimiento, decidió mantener una rutina controlada y adecuada a su estado de salud.

UN NUEVO COMIENZO PARA JÉSICA

Aunque todavía no trascendieron detalles sobre el sexo ni el nombre del bebé, la llegada de este nuevo hijo representa un momento de felicidad para la conductora.

Luego de un año cargado de desafíos personales, Jésica Cirio parece haber encontrado nuevamente estabilidad y tranquilidad junto a Nicolás Trombino. Mientras espera el nacimiento de su bebé, continúa compartiendo pequeños momentos de esta etapa con su comunidad de seguidores, que acompaña con entusiasmo cada novedad sobre el embarazo.