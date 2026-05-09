La felicidad rodea a Jésica Cirio. A través de sus redes sociales, la conductora compartió con sus seguidores una historia en la que muestra cómo transita su segundo embarazo.

Tras confirmar la noticia hace unas semanas, mostró cómo crece su segundo bebé en camino. Con un look deportivo y frente al espejo, Jésica dejó ver los avances de esta dulce espera junto a su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

Jésica Cirio mostró su pancita de cuatro meses de embarazo (Foto: captura de Instagram).

Tras el escándalo por la detención y separación de Eliás Piccirillo, la modelo disfruta de esta nueva etapa en su vida. “Estoy muy feliz, es nene, aún no sabemos qué nombre le pondremos, a Chloé le conté y se puso súper contenta”, reveló en diálogo con el programa Desayuno Americano a mediados de abril, donde reveló que estaba de 3 meses y medio.

JÉSICA CIRIO CONTÓ CÓMO ES EL VÍNCULO CON EL PADRE DE SU HIJA

Jésica Cirio aseguró que, a pesar del “alto impacto” mediático que tuvo el final de la relación con Martín Insaurralde, hoy mantiene “la mejor relación” con él y destacó su rol como padre de Chloé.

“Con el padre de mi hija tengo la mejor relación, de hecho es un excelente padre. Las cosas que sucedan son aparte”, expresó Cirio, dejando en claro que priorizó el bienestar de su hija por encima de cualquier conflicto.

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