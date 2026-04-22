Luego de que Jesica Cirio confirmara que está embarazada nuevamente, Horacio Cirio, su padre, confesó un deseo pendiente: poder conocer a sus nietos.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Horacio aseguró haberse enterado de la noticia por terceros y reconoció que sueña con acercarse a su hija en este momento tan especial. “Mi mujer lo vio en redes sociales y después me lo comentó hasta la panadera”, relató.

EL PEDIDO DEL PAPÁ DE JESICA CIRIO

“Sueño con conocer a este bebé que es mi nieto, pero sigue con esta política de no querer verme”, expresó. Además, remarcó que nunca recibió explicaciones sobre el motivo del alejamiento.

Horacio también recordó que aún no conoce a su nieta mayor, Chloe, y cuestionó que el vínculo siga roto pese al paso del tiempo. “No me parece normal no conocer a mi nieta y ahora tampoco a mi nieto”, sostuvo.

Horacio Cirio y Marcela Lugones (Foto: RS Fotos)

EL DESEO PARA EL NACIMIENTO DEL BEBÉ

En otro tramo de la charla, confesó que le gustaría poder acercarse cuando nazca el bebé y felicitar personalmente a Jesica. Incluso sorprendió al revelar un particular anhelo: “Estaría bueno que a mi nieto le ponga mi nombre, Horacio”.

JESICA CIRIO ESPERA UN VARÓN

La conductora confirmó que atraviesa el embarazo junto a Nicolás Trombino y que el bebé en camino será un varón.