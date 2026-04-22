La salud de Charly García volvió a poner en vilo a sus fans cuando se supo este miércoles que el legendario autor de Inconsciente colectivo fue internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico para realizarle una nefrectomía parcial.

En LAM, Karina Iavícoli contó que tras hablar con el mánager de Charly se enteró que fue internado en esa clínica de manera programada en un procedimiento en el que se le quitó parte de un riñón.

Charly García cumplió años (Foto: Movilpress).

“Va a seguir internado, obviamente”, agregó la panelista, que negó que el músico haya sido ingresado en terapia intensiva. “Esta en sala común y, según me explicó el mánager, es por una especie de diálisis que se le está haciendo por la cantidad de medicamentos que recibe”, explicó.

“Está ahí, bien cuidado y viene batallando él con su salud hace muchos años, después de mucho tiempo de excesos”, recordó la panelista sobre el cierre.

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Tras saberse que Charly García (74) ya no está en pareja con Mercedes Iñigo (37), Fernanda Iglesias reveló en Puro Show la trama secreta de la doble traición de Roberto Pettinato (70) al ex Sui Generis.

“Pettinato quiere hacer un disco homenaje a Charly García, Pettinato Plays García. Entonces se contactó con Mecha, que era la novia de Charly”, arrancó la panelista de Puro Show.

En ese punto, la periodista aclaró que en 2020: “Intentó seducirla, Mecha se enamoró de Pettinato y empezó a tener una relación con él”. La primera traición es que ese vínculo de Roberto con Mecha fue cuando ella seguía “estando con Charly”.

Mirá lo que contó Fernanda Iglesias en Puro Show sobre los artistas musicales.

“Pettinato hace el disco en homenaje a García mientras salía con su novia”, exclamó Iglesias. “Y no solo eso. Pettinato le pidió plata a Mecha prometiendo devolverla, que ella le sacó a Charly. Que todavía no sé si la devolvió”.

“Hizo un disco financiado por Charly García y mientras él estaba con su novia”, resumió Iglesias. “La gente del rock lo sabe. Y sabe cómo Petinato hizo sufrir a Mecha, la novia de Charly García. Lloraba Mecha. Bajó muchísimo su autoestima. Llegó a estar internada mucho tiempo en la misma clínica que está internado Martín Ortega”.

“Esto socavó muchísimo la personalidad de Mecha, se terminó separando de Charly. No vive más Mecha con Charly en el departamento”, siguió.

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