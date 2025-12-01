La visita de Rosalía a Buenos Aires tuvo momentos que rápidamente dieron que hablar, pero ninguno tan especial como el que protagonizó junto a Charly García, ícono máximo del rock argentino.

La artista española no solo recorrió programas argentinos y lugares emblemáticos de la ciudad, sino que también decidió cumplir un sueño: conocer personalmente a una de sus mayores influencias musicales.

Durante su paso por la capital, Rosalía se acercó hasta el Hotel Faena, donde Charly se encontraba instalado, con la intención de saludarlo, compartir un rato juntos y celebrar un intercambio que dejó en evidencia la enorme admiración mutua.

Las imágenes del encuentro, que se difundieron en redes sociales apenas trascendieron, se convirtieron en furor entre los fans de ambos.

El encuentro entre Rosalía y Charly García: regalos, admiración y fotos virales. CRÉDITO: Instagram

LOS REGALOS QUE INTERCAMBIARON ROSALIA Y CHARLY GARCIA

El gesto más emotivo llegó con los obsequios. Charly García le preparó un regalo muy especial: un ramo de flores y un vinilo autografiado de su histórico álbum “La Hija de la Lágrima”, una obra clave dentro de su discografía.

Rosalía, emocionada, quiso retribuir la sorpresa con un disco de “Lux”, dedicado con una frase que lo dice todo: “Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi”.