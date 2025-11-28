La noche del jueves en el show de Cindy Cats en el Estadio Ferro en Buenos Aires tuvo un condimento especial, y no solo por la participación de Emilia Mernes en el concierto, sino que también por la aparición de Rosalía.

La cantante catalana, que está de visita en Argentina, sorprendió a todos al mostrarse como una fan más entre el público. “Diosa, gracias por estar acá, por venir a escucharnos, te amamos”, le dijeron los músicos desde el escenario mientras ella les agradecía el gesto.

El público, al notar la presencia de la estrella internacional, explotó en gritos y aplausos. Muchos destacaron la humildad de Rosalía y su interés genuino por la música argentina. Además, se destacó por el look que eligió en su primera salida por la ciudad.

El look de Rosalía en Buenos Aires (Foto: redes sociales).

Es que el atuendo para este evento sigue la estética de su último disco, el cual vino a promocionar al país. La Rosalía llevó puesto un cardigan negro de mangas largas, falda larga en tono gris, tacos y un pañuelo blanco en la cabeza al estilo “monja” y anteojos negros.

EMILIA MERNES BRILLÓ EN EL SHOW DE CINDY CATS EN FERRO

Emilia Mernes brilló en el show de Cindy Cats el último jueves en Ferro al cantar “Facts.mp3″, uno de sus últimos lanzamientos.

(Foto: redes sociales).

Tras verla en vivo, fue nada más y nada menos que Rosalía quien la destacó su presentración con posteo en su cuenta de Instagram.

El posteo de Rosalía tras ver a Emilia Mernes en Buenos Aires (Foto: Instagram/@rosalia.vt).

A quien también destacó en sus historias de Instagram fue a Trueno, quien también participó del show.

El posteo de Rosalía tras ver a Trueno en Buenos Aires (Foto: Instagram/@rosalia.vt).

