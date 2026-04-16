Mery del Cerro celebró un momento muy especial en familia: el sexto cumpleaños de Cala, su hija menor junto al DJ Meme Bouquet. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo video con imágenes inéditas que recorren distintos momentos de la vida de la niña, desde su nacimiento hasta la actualidad.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje cargado de ternura que rápidamente conmovió a sus seguidores. “Bebita de mis sueños. Mi arcoiris multicolor llena de ponys y alegría. Te amo”, redactó junto al compilado familiar.

Luego agregó otra dedicatoria. “Te amo y que tu dulzura y sensibilidad vivan para siempre en tu corazón. Felices seis años”, escribió Mery del Cerro.

Mery del Cerro publicó un emotivo video para festejar los seis años de su hija Cala

CALA, LA HIJA DE MERY DEL CERRO, CUMPLIÓ SEIS AÑOS

En las imágenes también se pudo ver parte de la intimidad del festejo, con una celebración casera marcada por detalles personales.

Cala posó sonriente frente a dos tortas artesanales decoradas con confites, galletitas de chocolate y figuras de ponis, una temática que reflejó sus gustos y personalidad. Emocionada por el crecimiento de su hija, Del Cerro expresó: “¿En qué momento pasaron seis años? Te amo mi bebita eterna”.