En las últimas horas, Mery del Cerro decidió hablar públicamente luego de que comenzaran a circular rumores de embarazo entre sus seguidores. Todo surgió a partir de comentarios que la modelo recibió en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a preguntarle si estaba esperando otro hijo.

Ante la cantidad de mensajes, la actriz y conductora eligió romper el silencio desde sus historias de Instagram y aclarar la situación con un mensaje directo.

EL MENSAJE DE MERY DEL CERRO ANTE LOS RUMORES DE EMBARAZO

A través de una historia publicada en su cuenta, Mery del Cerro reveló que gran parte de los mensajes que recibe están relacionados con un supuesto embarazo.

“Un 90 por ciento de los mensajes me quiere embarazada”, escribió la modelo junto a un emoji de risa, dejando en claro que el tema se había vuelto recurrente entre sus seguidores.

Sin embargo, inmediatamente aclaró la situación y descartó las versiones: no está esperando un bebé.

Mary del Cerro rompió el silencio ante los rumores de embarazo. Crédito: Instagram

“Pero en este caso no. Es algo que me pone muy feliz pero en otro camino”, agregó, dejando entrever que atraviesa un momento importante en su vida, aunque no relacionado con la maternidad.

MERY DEL CERRO EN “CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE”

La producción deCharlie y la Fábrica de Chocolate – El Show presentó sus primeras imágenes oficiales y confirmó nuevas incorporaciones al elenco.Además de la presencia deAgustín ‘Rada’ Aristarán en el rol de Willy Wonka, el shooting reveló la suma de dos figuras destacadas:Mery del Cerro y Sebastián Almada, quienes interpretarán a la mamá y al abuelo de Charlie respectivamente.