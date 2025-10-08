El invierno de 2026 traerá una de las apuestas más ambiciosas de la cartelera porteña: Agustín “Rada” Aristarán (42) asumirá el papel de Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, la nueva superproducción que desembarcará en el Teatro Gran Rex.

Conocido por su carisma y versatilidad, Rada viene de brillar en Matilda, School of Rock y Chanta, y ahora se enfrenta al desafío de encarnar al excéntrico chocolatero que hizo soñar a generaciones enteras. La puesta promete una combinación explosiva de humor, emoción y una imaginación desbordante.

Un musical de escala internacional que desembarca en Buenos Aires

Detrás de este fenómeno están los productores de éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, que ya convocaron a más de 500.000 espectadores en la Argentina. Ahora, apuestan a lo grande con una obra basada en la inolvidable novela de Roald Dahl y la película que inmortalizó Johnny Depp.

Agustín “Rada” Aristarán será Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolate - El Show

Desde su estreno en el West End londinense en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, el musical recorrió los escenarios más importantes del mundo, incluyendo Broadway y una exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral de 2026, y la búsqueda del elenco infantil ya está en marcha.

Willy Wonka: el genio que transforma el chocolate en magia

Willy Wonka es mucho más que un fabricante de golosinas: es un genio excéntrico y soñador, dueño de una fábrica donde la fantasía y el aroma a cacao se mezclan en cada rincón. Misterioso y encantador, con su ingenio y humor invita a los chicos a descubrir un universo donde todo es posible.

La historia sigue a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados, que se embarcan en una aventura inolvidable dentro de la fábrica más famosa del mundo. Música, magia y emoción garantizadas para toda la familia.

“Queremos que cada función sea una experiencia única”

Desde la producción, destacaron: “Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Cada temporada elegimos títulos que disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Queremos que cada artista viva el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”.

Una puesta de alto impacto para toda la familia

Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra combinará música, danza, actuaciones en vivo y una escenografía de enorme espectacularidad. El equipo creativo, que ya marcó hitos en la cartelera nacional, promete una experiencia inolvidable para grandes y chicos.

El fenómeno internacional ya tiene fecha y lugar: el invierno de 2026 en el Teatro Gran Rex. La cuenta regresiva para vivir la magia de Charlie y la Fábrica de Chocolate ya empezó.