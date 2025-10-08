El invierno de 2026 traerá una de las apuestas más ambiciosas de la cartelera porteña: Agustín “Rada” Aristarán (42) asumirá el papel de Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show, la nueva superproducción que desembarcará en el Teatro Gran Rex.
Conocido por su carisma y versatilidad, Rada viene de brillar en Matilda, School of Rock y Chanta, y ahora se enfrenta al desafío de encarnar al excéntrico chocolatero que hizo soñar a generaciones enteras. La puesta promete una combinación explosiva de humor, emoción y una imaginación desbordante.
Un musical de escala internacional que desembarca en Buenos Aires
Detrás de este fenómeno están los productores de éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, que ya convocaron a más de 500.000 espectadores en la Argentina. Ahora, apuestan a lo grande con una obra basada en la inolvidable novela de Roald Dahl y la película que inmortalizó Johnny Depp.
Desde su estreno en el West End londinense en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, el musical recorrió los escenarios más importantes del mundo, incluyendo Broadway y una exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral de 2026, y la búsqueda del elenco infantil ya está en marcha.
Más sobre este tema
Willy Wonka: el genio que transforma el chocolate en magia
Willy Wonka es mucho más que un fabricante de golosinas: es un genio excéntrico y soñador, dueño de una fábrica donde la fantasía y el aroma a cacao se mezclan en cada rincón. Misterioso y encantador, con su ingenio y humor invita a los chicos a descubrir un universo donde todo es posible.
La historia sigue a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados, que se embarcan en una aventura inolvidable dentro de la fábrica más famosa del mundo. Música, magia y emoción garantizadas para toda la familia.
“Queremos que cada función sea una experiencia única”
Desde la producción, destacaron: “Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Cada temporada elegimos títulos que disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Queremos que cada artista viva el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”.
Una puesta de alto impacto para toda la familia
Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra combinará música, danza, actuaciones en vivo y una escenografía de enorme espectacularidad. El equipo creativo, que ya marcó hitos en la cartelera nacional, promete una experiencia inolvidable para grandes y chicos.
El fenómeno internacional ya tiene fecha y lugar: el invierno de 2026 en el Teatro Gran Rex. La cuenta regresiva para vivir la magia de Charlie y la Fábrica de Chocolate ya empezó.