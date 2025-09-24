Socio perfecto de Mario Pergolini en Otro Día Perdido, y tras una temporada exitosa, Agustín Aristarán se despide del éxito de Tarán en la Ciudad de Buenos Aires.

El multifacético Soy Rada presentará por última vez su espectáculo con dos funciones el 4 y 5 de diciembre a las 20h, en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960, CABA).

Con más de 35 mil espectadores en su recorrido por 13 provincias y 26 ciudades de Argentina, TARÁN se convirtió en un hito de magia y comedia.

Agustín Soy Rada Aristarán. Por: IGNACIO ARNEDO

Las claves del éxito de Rada

El show propone un universo íntimo e innovador de Aristarán, con rutinas de magia colectivas, humor, stand up y música en el contrapunto justo, logrando un equilibrio único entre lo lúdico y lo emocional.

Agustín Soy Rada Aristarán.

El anuncio llega tras un año consagratorio para el artista. Su último espectáculo, REVUELTO, fue distinguido con el premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo de Humor y el premio ACE 2023 en la misma categoría, además de un recorrido que incluyó una gira nacional, un Luna Park agotado y dos giras internacionales.

A estos logros se suma el premio Hugo al Mejor Protagónico Masculino 2023 por su interpretación en “Matilda”, el musical, que reunió a más de 170 mil espectadores en sus temporadas de invierno y verano.

Agustín Soy Rada Aristarán invita a despedir TARÁN en dos funciones únicas que marcan el cierre de una etapa artística cargada de magia, humor y emoción.

ENTRADAS A LA VENTA

CLIENTES GALICIA VISA 15% AHORRO Y 6 CUOTAS SIN INTERÉS PAGANDO CON TARJETAS GALICIA VISA DÉBITO Y CRÉDITO EN PLATEANET Y EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO

EL NACIONAL SANCOR SEGUROS - AV CORRIENTES 960 –