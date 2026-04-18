La llegada de Cazzu a la premiere de Risa y la cabina del viento no pasó desapercibida. En lo que marcó su debut en la pantalla grande, la artista apostó por un estilismo jugado que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

Fiel a su perfil disruptivo, la cantante eligió un naked dress de alto impacto, firmado por la marca St Luky, especializada en knitwear queer hecho a mano.

El diseño, confeccionado en hileras de hilo plateado brillante, delineó su figura con una silueta ajustada y sin mangas, mientras que un degradé en tonos marrón y negro en la parte inferior sumó profundidad visual.

Cazzu (Foto: Movilpress)

Joaquín Furriel, Cazzu y Elena Romero (Foto: Movilpress)

El entramado abierto de la prenda dejó ver la piel y parte de la lencería, un recurso que reforzó el carácter audaz del look. Para completar el outfit, sumó stilettos negros acharolados y joyas plateadas con brillo, en sintonía con el vestido.

UN ESTILO CUIDADO AL DETALLE

Detrás de la apuesta fashion estuvo su estilista, Jorge León, quien logró equilibrar la audacia del vestido con un beauty look minimalista. Cazzu llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio, mientras que el maquillaje se centró en pestañas marcadas, delineado sutil, rubor y labios en tono carmín.

Cazzu (Foto: Movilpress)

En la película, la artista interpreta a la madre de una niña con la capacidad de comunicarse con personas fallecidas, un rol que marca un nuevo paso en su carrera artística.