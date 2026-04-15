La tensión entre Cazzu y Christian Nodal suma un nuevo capítulo que sorprendió a todos. En las últimas horas, se conoció que los padres del artista mexicano estarían brindándole apoyo económico a la cantante argentina en medio de su gira y del conflicto por su hija en común.

Según reportes difundidos en medios internacionales, Cristy y Jaime Nodal tendrían una relación cercana con Cazzu y no solo buscarían mediar en el conflicto familiar, sino también respaldarla.

Incluso, trascendió que la familia del cantante vería con buenos ojos ayudarla económicamente, en parte por el vínculo con su nieta Inti y el deseo de mantener el contacto con ella.

Foto: captura de YouTube y de Instagrm.

LA RELACIÓN DE LOS PADRES DE CHRISTIAN NODAL CON CAZZU

La situación se da en paralelo a una disputa legal y mediática entre los artistas por la menor. Según se supo, los padres de Nodal intentaron intervenir para destrabar la situación y permitir que la niña pueda viajar con su madre.

“Están tratando de intervenir… para que le dé el pasaporte y la libertad a Inti”, señalaron en ese contexto, evidenciando el rol activo de la familia en el conflicto.

Todo ocurre mientras Cazzu se prepara para su gira internacional, un proyecto clave en su carrera. De hecho, recientemente logró avanzar en los permisos necesarios para viajar con su hija, lo que le permitirá encarar el tour con mayor tranquilidad.

En ese escenario, el supuesto apoyo económico de los padres de Nodal cobra aún más relevancia, ya que se vincula directamente con su presente profesional.

QUÉ ES LA “LEY CAZZU”

Christian Nodal y Cazzu. Imagen subida a Internet por Milenio. Por: Imagen subida a Internet por Milenio.

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal comenzó a tener impacto en el plano político y social, al punto de convertirse en motor de iniciativas legislativas tanto en México como en Argentina.

En este contexto surgió la llamada “Ley Cazzu”, que ya fue presentada en los congresos de Michoacán y Oaxaca con el respaldo de organizaciones civiles y colectivos feministas. La propuesta plantea que el consentimiento de uno solo de los padres sea suficiente para que un menor pueda salir del país, especialmente en casos donde el otro progenitor está ausente o no cumple con sus responsabilidades.

En Argentina, el tema también generó fuerte repercusión: una petición ciudadana en Change.org superó las 33 mil firmas bajo el lema “Libertad con nuestros hijos”.

El objetivo central de esta iniciativa es evitar que uno de los padres utilice los permisos legales como una herramienta de control o bloqueo, afectando la movilidad y el bienestar de los menores.

En paralelo, Christian Nodal mantiene una demanda contra Cazzu para impedir la exposición mediática de su hija Inti en redes sociales y medios de comunicación, argumentando la necesidad de resguardar su privacidad hasta que alcance la mayoría de edad.

Sin embargo, esta postura generó fuertes críticas, ya que fue el propio Christian Nodal quien, tras el nacimiento de la niña, mostró por primera vez su rostro en sus redes sociales, lo que reavivó la polémica en torno a su accionar.