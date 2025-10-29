Cazzu volvió con toda su potencia arrasando en cada fecha que anuncia. Recientemente finalizó sus presentaciones en suelo mexicano donde fue recibida por su público demostrando un afecto incondicional. La artista fue sorprendida por mariachis, mensajes y muestras de amor hacia ella con fan actions en sus conciertos dando cuenta de una conexión muy fuerte y especial con sus fanáticos.

Durante su visita por el Auditorio Nacional en CDMX, Cazzu le rindió homenaje a Thalia interpretando su versión de “No me enseñaste”. Luego de este suceso, la misma artista manifestó su agradecimiento por haber elegido una de las canciones más icónicas de su repertorio a través de sus redes sociales donde también compartió el video.

Cazzu revolucionó México con su exitosa gira “Latinaje” (Foto: gentileza de prensa)

En cada presentación, Cazzu incluyó homenajes a los artistas locales y en Mérida la canción elegida fue “Por debajo de la mesa” de Armando Manzanero interpretada por Luis Miguel. Ante estos gestos, el público vibró junto a ella cantando a todo pulmón.

El universo “Latinaje” pisó con firmeza cada ciudad de México donde la artista desplegó las distintas etapas de un espectáculo conformado por cuatro actos en los que se fusionan música, performance, visuales y estética cinematográfica. Acompañada por una banda impecable de 14 músicos, Cazzu concretó un relato cargado de simbolismo y fuerza emocional, alternando entre la vulnerabilidad y la energía desafiante que la caracteriza.

Con canciones como “Ódiame”, “Me tocó perder” y “Piensame”, la artista abrió cada noche en un clima íntimo, para luego desatar una explosión de ritmo con himnos como “Mala Suerte”, “Engreído”, “Dolce” y “Mucha Data”. El público mexicano, fiel e incondicional, respondió con ovaciones, entregándose a un show sorprendente.

El cierre fue una euforia absoluta con la llegada de “Tú y tú”, “Menú degustación” y “Con otra”, coronando 6 noches memorables en el país mexicano donde la artista fue reconocida durante toda su estadía reafirmando el fuerte vínculo que mantienen.

CAZZU SE VUELVE A PRESENTAR EN LA ARGENTINA

Ahora, la gira Latinaje continuará por nuestro país el 1 de noviembre para realizar su cuarta presentación en el Movistar Arena y seguirá por Chile, Perú y Colombia, consolidando el fenómeno internacional de una artista que no deja de reinventarse.

La exitosa gira de“Latinaje en Vivo” de Cazzu:

Fechas agotadas:

13 septiembre – Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina – AGOTADO

14 septiembre – Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina – AGOTADO

15 septiembre – Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina – AGOTADO

10 octubre – Teatro de Verano, Montevideo, Uruguay – AGOTADO

14 octubre – Auditorio Nacional, CDMX, México – AGOTADO

15 octubre – Auditorio Nacional, CDMX, México – AGOTADO

16 octubre – Auditorio Telmex, Guadalajara, México – AGOTADO

18 octubre – Auditorio Banamex, Monterrey, México – AGOTADO

22 octubre – Foro GNP Seguros, Mérida, México – AGOTADO

24 octubre – Auditorio GNP Seguros, Puebla, México – AGOTADO

Próximas funciones:

1 noviembre – Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina

28 noviembre – Movistar Arena, Santiago de Chile, Chile

30 noviembre – Costa 21, Lima, Perú

4 diciembre – Movistar Arena, Bogotá, Colombia

