Después de tres ediciones inolvidables, el Festival Sueños Dorados vuelve al CC Konex el domingo 26 de abril, con un lineup soñado: Crewrod, La Valenti, Chinwezz y Grace & Badlove.

Un festival que conecta la escena musical underground local, combinando muchas formas de arte, con música que va desde el jazz, el R&B y el neo-soul hasta el rock o el folklore. Sueños Dorados celebra el arte y la comunidad desde el deseo, la autogestión y la fantasía compartida.

Festival Sueños Dorados (foto de prensa)

En esta nueva edición, el festival suma una propuesta que amplía su universo creativo: una muestra de artes visuales curada por Trattoria del Arte. La iniciativa incorpora una selección de diez artistas que exhibirán obras bidimensionales dentro del predio, generando un diálogo directo entre lo sonoro y lo visual.

La experiencia se completa con una acción artística interactiva pensada para el público, invitando a los asistentes a involucrarse activamente y formar parte de la obra. Además, habrá un espacio de tienda donde se podrán adquirir prints, piezas de pequeño formato y merchandising oficial, reforzando el vínculo entre artistas y audiencia.

Sueños Dorados vuelve así a apostar por el cruce de disciplinas y la construcción colectiva, reafirmando su lugar como uno de los festivales emergentes más interesantes de la escena local.

MÁS SOBRE LAS BANDAS

Festival Sueños Dorados (foto de prensa)

La Valenti es una artista multidisciplinaria oriunda de Neuquén, Argentina. Su obra es la fusión del folclore argentino, la poesía y el hip hop de la música popular actual, el pop, y la música electrónica. La performance teatral y el vestuario son sus herramientas principales para conectar a las nuevas generaciones con nuestra historia y patrimonio cultural, reivindicando figuras históricas latinoamericanas como Mercedes Sosa o Maria Elena Walsh.

En 2024/2025 lanzó La Capitana, un proyecto que combina un álbum de estudio

con una película musical de 12 canciones. Su impacto llevó a que La Valenti fuera seleccionada como artista EQUAL de Spotify y elegida para representar a la Argentina en BIME Pro Bilbao 2025.

La Valenti se proyecta como una de las voces emergentes más versátiles de la escena actual, capaz de dialogar con la tradición y al mismo tiempo abrir nuevos territorios sonoros y escénicos.

Festival Sueños Dorados (foto de prensa)

Crewrod trae frescura a la escena porteña a través de la mixtura de diferentes estilos como neo soul, hip hop y funk rock progresivo. El quinteto integrado por Lucía Rodríguez (voz), Franco Giaquinta (bajo), Andrés Rodríguez (batería), Nicolas Pons y Tomás Villarrazo (teclados) destaca por su versatilidad estilística, basada en un groove efervescente y futurístico.

En 2023 se publicó Espadas (2023): un disco que narra el amor, el dolor, el horror y la venganza con todas sus rarezas. Fue presentado en el Teatro Xirgú en septiembre de 2023, filmado y publicado en tres capítulos: El Amor (cap. I), El Querer (cap. II) y La Venganza (cap. III). Actualmente están por publicar un nuevo álbum, desarrollado y compuesto en el verano de 2025, del que ya se conocen los singles “Zorro Blanco (me duele tanto)” y “Hormigas”.

Desde 2024, la Crewrod organiza el Festival Sueños Dorados, para compartir una noche junto a algunas de sus bandas favoritas de la escena porteña y adelantar algunas canciones de su próximo disco.

Festival Sueños Dorados (foto de prensa)

Chinwezz es un proyecto musical basado en Buenos Aires, que fusiona géneros como el funk, jazz y house, incorporando también canciones con influencias soul y una fuerte impronta de groove e improvisación.

El proyecto se presenta en distintos formatos que van desde trío hasta septeto, liderado por el musico y productor Tade Fonk acompañado por músicos colaboradores de la escena local como Baltazar Clusellas, Lucio Memi, Paco Leiva y Juan Duque, entre otros, generando en cada presentación una experiencia dinámica, orgánica y siempre diferente.

Chinwezz forma parte del colectivo Obligado Records y cuenta con dos discos de estudio y un álbum en vivo. Su último lanzamiento, Impulso, fue publicado en septiembre del año pasado, y también editaron en formato vinilo su álbum No Tenés Cara.

Festival Sueños Dorados (foto de prensa)

Grace & Badlove es un colectivo internacional de neo-soul nacido en Argentina en el año 2015. Está dirigido por la cantante y compositora Gracia Portillo.

Nacida en El Salvador, empieza a viajar y a crear música para moverse y vibrar a través de géneros y sonidos como el soul, el funk y frecuencias lo-fi que logran introducir a la gente en una sintonía liviana, suave, sensual que genera una sensación de plenitud.

Grace expresa sus emociones e ideologías a través de un colectivo musical formado por músicos de diferentes nacionalidades y ha construido una filosofía y un ecosistema entero de colaboración musical. Con su sinceridad y transmisión del disfrute en los escenarios ha atraído un creciente público en toda Latinoamérica y en el mundo. Realizó giras en Estados Unidos, Europa, Perú, Colombia, Argentina y Centroamérica y planea seguir viajando con la música. Actualmente se encuentra pre-produciendo su tercer álbum.