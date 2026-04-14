Después de un 2025 histórico, con cinco estadios River completamente agotados y una gira que superó el millón de personas, Airbag arranca el 2026 con un nuevo hito: dos fechas sold out en el Estadio Vélez Sarsfield en tiempo récord y el anuncio de un tercer show.

Las presentaciones del 23 y 24 de mayo ya están completamente agotadas, y frente a la altísima demanda, la banda confirmó una nueva fecha para el 30 de mayo.

Las entradas ya se encuentran disponibles con todos los medios de pago, incluyendo el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA a través de All Access.

Entradas Airbag en Estadio Vélez

La locura por ver a Airbag en vivo no deja de crecer. Cada estadio que anuncian se llena en cuestión de minutos, consolidando a los hermanos Sardelli como una de las bandas de rock más convocantes del país.

Estos shows en Vélez marcarán el inicio oficial de su gira 2026 y funcionarán como antesala de su próximo proyecto, el esperado álbum “El Club de la Pelea II”, del cual ya adelantaron un pequeño fragmento que generó gran expectativa entre sus fans.

Antes de este nuevo capítulo, la banda cerrará la gira “El Club de la Pelea I” durante abril con una serie de presentaciones en el interior del país, incluyendo La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero.