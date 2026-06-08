La señal History estrenó días atrás la tercera temporada de Gigantes de la Industria: Mega Marcas, la exitosa serie documental que explora los orígenes, las rivalidades y los desafíos detrás de algunas de las empresas más influyentes del mundo. La producción, que forma parte de la franquicia Gigantes, volvió con diez nuevos episodios centrados en marcas que cambiaron para siempre la manera de comprar, trabajar, comunicarse y consumir.

Producida ejecutivamente por el ex mariscal de campo de la NFL Peyton Manning, la serie combina recreaciones dramáticas, imágenes de archivo y testimonios de especialistas para reconstruir las historias de compañías que redefinieron industrias enteras. A lo largo de sus capítulos, muestra cómo visionarios y emprendedores apostaron por ideas innovadoras, enfrentaron crisis y protagonizaron intensas disputas comerciales en su camino hacia el éxito.

Gigantes de la Industria: Mega marcas (Foto: cortesía History)

La nueva temporada comenzó con una de las competencias tecnológicas más importantes de las últimas décadas: la carrera que desembocó en la creación del smartphone moderno. El episodio repasó el surgimiento de Apple, Palm, BlackBerry y Microsoft, además del regreso de Steve Jobs a Apple y el lanzamiento del iPhone, un dispositivo que transformó la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Gigantes de la Industria: Mega marcas (Foto: cortesía History)

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Entre las historias destacadas también aparecen la batalla entre Amazon y eBay por el dominio del comercio electrónico, el impacto revolucionario de Xerox en las oficinas modernas y la competencia entre gigantes del retail como Walmart, Target y Kmart, responsables de modificar para siempre los hábitos de consumo en Estados Unidos.

Gigantes de la Industria: Mega marcas (Foto: cortesía History)

La serie además abordó el crecimiento de cadenas como Home Depot y Lowe’s, el fenómeno cultural detrás de los jeans de Levi’s y Lee, la histórica rivalidad entre Firestone y Goodyear, y la guerra comercial que enfrentó a Kodak y Polaroid antes de la llegada de la fotografía digital. También dedicó episodios a la industria de los productos descartables y a la evolución del mercado automotor estadounidense.

Gigantes de la Industria: Mega marcas (Foto: cortesía History)

Con la participación de empresarios, historiadores y figuras reconocidas como Eli Manning, Kevin Smith, Adam Richman y Bill Rancic, la producción ofreció una mirada sobre el impacto económico, social y cultural de estas compañías. A través de sus historias de innovación, éxitos y fracasos, Gigantes de la Industria: Mega Marcas volvió a poner el foco en las marcas que moldearon gran parte del mundo moderno.

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