Puchero con osobuco: los secretos para hacerlo más sabroso y rendidor en invierno

El puchero con osobuco es una de las comidas más tradicionales del invierno argentino. Se trata de una receta abundante que combina distintos cortes de carne, embutidos y verduras en una sola olla, logrando un caldo lleno de sabor y una preparación ideal para compartir en familia.

Además de ser rendidor, el osobuco aporta una textura particular gracias al colágeno que libera durante la cocción. Cuando se cocina lentamente, la carne queda tierna y ayuda a que el caldo gane cuerpo y profundidad de sabor.

En esta versión también se suman pollo, panceta ahumada y chorizos de cerdo, ingredientes que aportan distintos matices y convierten al puchero en un plato completo, perfecto para los días más fríos.

Comensales 4 Ingredientes Un kg de osobuco

kg de osobuco 3 muslos de pollo

muslos de pollo 300 g panceta ahumada

g panceta ahumada 3 chorizos de cerdo

chorizos de cerdo ½ kg de papas

kg de papas ½ batata

batata 2 choclos

choclos 2 ramas de puerro

ramas de puerro 2 zanahorias

zanahorias ½ zapallo

zapallo 2 ramitas de cebolla de verdeo

ramitas de cebolla de verdeo Un atado acelga

atado acelga Hierbas a elección

Los secretos para cocinar puchero de osobuco. Cucinare.TV

Procedimiento

Sellar bien el osobuco y el pollo. Una vez sellados, agregar la panceta, las hierbas (tomillo, romero, orégano y pimentón ahumado). Cubrir con agua y tapar durante 20 minutos. Una vez que rompió hervor, agregar todos los vegetales y dejar cocinar por 20 minutos más. Cuando falten unos 10 minutos, agregar los vegetales que menos tardan en cocinar. Sumar también los chorizos previamente hervidos para desgrasarlos y el pollo que lo sacamos un rato para que no se pase. Servir.

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