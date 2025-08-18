El revuelto gramajo es una solución infalible cuando buscás una comida rápida, rica y repleta de sabor. En apenas unos pasos, esta receta combina papas, jamón salteado y huevos batidos, logrando un plato abundante y versátil que se prepara en media hora.
El secreto está en dorar la papa justo para que quede crocante por fuera y suave por dentro, y luego unificar sabores con los huevos apenas cuajados. Ideal para una cena entre semana o un almuerzo de domingo sin vueltas, el revuelto Gramajo es tan argentino como rendidor.
Ingredientes para revuelto gramajo
- Un k de papas.
- Un pimiento rojo.
- Un pimiento verde.
- 2 cebollas.
- 150 g de arvejas.
- 200 g de jamón cocido.
- 6 huevos.
- 200 g de muzzarella.
- 100 g de queso sardo.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Un l de aceite para freír.
Procedimiento
- Pelar las papas, cortarlas bien finitas y freírlas hasta que estén bien doradas.
- En una sartén o disco de arado, cocinar todos los vegetales, los pimientos y la cebolla, agregar sal, pimienta y cocinar hasta que estén dorados.
- Agregar el jamón cocido, las papas, las arvejas y cocinar por unos minutos más.
- Agregar los huevos batidos y condimentados y, por último, la muzzarella y el queso sardo.
- Para terminar, sumar la parte de verde de la cebolla de verdeo y listo.
