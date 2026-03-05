Las empanadas de osobuco tienen algo especial dentro de la cocina argentina. Este corte de carne, que suele usarse para guisos o estofados, aporta un sabor muy profundo cuando se cocina durante mucho tiempo. Por eso, al llevarlo a un relleno, el resultado es una preparación intensa, jugosa y muy aromática que se destaca por su textura tierna y su sabor bien casero.

La clave está en cocinar el osobuco lentamente hasta que la carne se vuelva bien tierna, casi deshilachada. Esa textura permite que el relleno se mezcle con las verduras, el huevo duro y las aceitunas, generando una combinación muy equilibrada entre sabor, humedad y estructura.

Otro punto importante es dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas. Este paso permite que los jugos se integren mejor y evita que la masa se humedezca demasiado, lo que ayuda a que luego quede bien dorada y crocante al cocinarla.

El truco para que el relleno quede jugoso

Para que esta receta realmente se destaque, hay algunos detalles simples que hacen la diferencia en el resultado final.

Sellar el osobuco antes de cocinarlo , para concentrar mejor los sabores.

Cocinar la carne con caldo durante varias horas , hasta que quede muy tierna.

Desmenuzar el osobuco cuando todavía está tibio , para que absorba los jugos.

Agregar papa hervida cortada chica , que ayuda a mantener la humedad del relleno.

huevo duro, aceitunas y verdeo al final, cuando la mezcla ya esté fría. Incorporar, cuando la mezcla ya esté fría.

Con estos pasos se logra un relleno bien sabroso y húmedo, ideal para que cada bocado tenga buena textura y no resulte seco después de la cocción.

Para que las empanadas de osobuco queden más jugosas, deben freirse. Foto: Cucinare TV

Ingredientes para una docena de empanadas de osobuco

Para el relleno

3 bifes de carne de ossobuco

2 cebollas blancas

Una cebolla morada

3 cebollas de verdeo

Un puerro

Un morrón rojo

2 papas hervidas

4 huevos duros picados

Aceitunas verdes, a gusto

1 l de caldo de carne

Para la masa

250 g de harina 0000

60 g de manteca

100 cc de agua tibia

Una cda de sal

Procedimiento

En una sartén, sellar la carne y luego levantar el fondo de cocción con vino tinto. Esta salsita se va a espesar con un poco de almidón y se va a utilizar para servir con las empanadas. En una olla con aceite, dorar las verduras cortadas. Una vez que sudaron, agregar el caldo de carne y dejar cocinar durante 2 horas. Una vez que la carne está tierna y cocida, desmenuzar y condimentar. Dejar enfriar. Agregar la papa hervida cortada bien chiquita, las aceitunas, el huevo picado, la cebolla de verdeo picada y el morrón. Para la masa, agregar una cdta de sal al agua. Unir la manteca a temperatura ambiente con la harina y luego incorporar el agua con la sal diluida. Amasar hasta obtener una masa lisa, estirar y cortar con cortantes.

