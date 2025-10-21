La empanada es una pasión argentina, pero la versión de bondiola braseada es una exquisitez que eleva el plato a la categoría gourmet. Olvidate de la carne picada habitual: el corazón de esta empanada es una bondiola cocida lentamente hasta que se deshace.

Para honrar este manjar, la única opción es acompañarlo con una masa casera tierna y crujiente. Esta receta es una celebración de la cocina criolla, con un relleno de cocción prolongada y una mezcla final con cebolla caramelizada y salsa barbacoa.

Ingredientes para empanadas de bondiola braseada

Para la masa

500 g de harina.

250 g de agua tibia.

10 g de sal.

50 g de manteca pomada.

Para el relleno

Un k de bondiola.

Un k de cebolla.

20 g de pimentón.

½ cda de ají molido.

2 cdas de barbacoa.

Una taza de jugo de cocción de la bondiola.

La receta para hacer empanadas de bondiola braseada. Cucinaree.TV.

Procedimiento

Masa

En un bowl, colocar la harina, realizar un hueco y en el centro verter el agua tibia, la sal y la grasa derretida. Integrar y amasar 2 minutos. Luego tapar la masa con film y dejarla descansar 30 minutos. Estirar con un palo de amasar o con una sobadora hasta dos mm de espesor. Cortar en forma de círculos (de 10/12 cm de diámetro) con algún cortante o algo circular más un cuchillo filoso. Apilar las tapas con separadores y llevar al frio 30 minutos antes de utilizar.

Relleno

En una olla con agua, colocar a cocinar la bondiola hasta que quede super blanda (durante una hora y media aproximadamente). Mientras se va cocinando la bondiola , cortar la cebolla en juliana y caramelizar (cocinar en aceite a fuego bajo durante 10 minutos con sal y azúcar). Una vez que esté lista la bondiola, desmenuzarla con ayuda de dos tenedores y reservar. Para finalizar el relleno, en una olla colocar la bondiola, la cebolla caramelizada, el jugo de cocción, el pimentón, el ají molido, la sal y la barbacoa. Cocinar durante 5 minutos y dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas. Armar las empanadas y freír en abundante aceite caliente.

