Las empanadas de matambre son una versión no tan tradicional de un clásico de la cocina criolla. Su preparación tiene un doble desafío: por un lado, lograr que la masa quede crocante en el horno y, por el otro, evitar que el relleno resulte seco o chicloso.
Para resolver este dilema y conseguir un relleno que sea jugoso y sabroso, existe un secreto de cocción que transforma al matambre. La clave está en un paso que garantiza la terneza de la carne y en un truco con un caldo que le aporta la humedad final.
Ingredientes para empanadas de matambre
- Una cebolla en gajos.
- 2 cebollas picadas.
- 2 cebollas de verdeo picadas.
- Un k de matambre.
- 4 huevos duros.
- 12 tapas de empanadas para horno.
- Una cdta de comino.
- Una cdta de ají molido.
- Una cda de pimentón dulce.
- Sal y pimienta, a gusto.
La receta para preparar empanadas de matambre. Cucinare.TV.
Procedimiento
- En una olla colocar un litro de agua y hervir allí el matambre junto a la cebolla chica cortada en gajos, la zanahoria y una de las cebollas de verdeo cortada en trozos.
- Cocinar hasta que esté bien tierno, con la cacerola tapada. Una vez cocido, retirar y reservar el caldo.
- Picar a cuchillo la carne del matambre cocido.
- Calentamos el aceite en una sartén y dorar allí la cebolla picada y el resto del verdeo.
- Incorporar la carne y un cucharón del caldo reservado. Condimentar con comino, ají molido, pimentón dulce, sal y pimienta.
- Fuera del fuego, agregar el verdeo picado y los huevos duros picados.
- Rellenar y armar las empanadas de la manera habitual.
- Disponer en una placa y cocinar en horno fuerte durante unos 15 minutos.
