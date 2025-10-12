Las empanadas de matambre son una versión no tan tradicional de un clásico de la cocina criolla. Su preparación tiene un doble desafío: por un lado, lograr que la masa quede crocante en el horno y, por el otro, evitar que el relleno resulte seco o chicloso.

Para resolver este dilema y conseguir un relleno que sea jugoso y sabroso, existe un secreto de cocción que transforma al matambre. La clave está en un paso que garantiza la terneza de la carne y en un truco con un caldo que le aporta la humedad final.

Ingredientes para empanadas de matambre

Una cebolla en gajos.

2 cebollas picadas.

2 cebollas de verdeo picadas.

Un k de matambre.

4 huevos duros.

12 tapas de empanadas para horno.

Una cdta de comino.

Una cdta de ají molido.

Una cda de pimentón dulce.

Sal y pimienta, a gusto.

La receta para preparar empanadas de matambre. Cucinare.TV.

Procedimiento

En una olla colocar un litro de agua y hervir allí el matambre junto a la cebolla chica cortada en gajos, la zanahoria y una de las cebollas de verdeo cortada en trozos. Cocinar hasta que esté bien tierno, con la cacerola tapada. Una vez cocido, retirar y reservar el caldo. Picar a cuchillo la carne del matambre cocido. Calentamos el aceite en una sartén y dorar allí la cebolla picada y el resto del verdeo. Incorporar la carne y un cucharón del caldo reservado. Condimentar con comino, ají molido, pimentón dulce, sal y pimienta. Fuera del fuego, agregar el verdeo picado y los huevos duros picados. Rellenar y armar las empanadas de la manera habitual. Disponer en una placa y cocinar en horno fuerte durante unos 15 minutos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/