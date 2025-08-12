Maru Botana sorprendió a sus seguidores con una receta exprés: empanadas en 20 minutos para sacarse el antojo o agasajar a las visitas inesperadas.

La cocinera lanzó una receta que realmente nadie se esperaba. Les enseñó a sus seguidores a tener empanadas listas en menos de media hora con una preparación tentadora e irresistible.

La receta para preparar empanadas en 20 minutos de Maru Botana. Foto: CucinareTV

Ingredientes para hacer empanadas en 20 minutos

200 g de harina

200 g de manteca

200 g de queso crema

1 huevo

150 g de queso rallado

1 pizca de nuez moscada

Leé más:

Cuánto cuestan las tortas de Maru Botana en agosto 2025: precios y sabores

CÓMO SE HACEN LAS EMPANADAS DE 20 MINUTOS DE MARU BOTANA

Hacé una corona con la harina y en el hueco poné la manteca blanda y el queso crema.

Tomá la masa del centro a los bordes.

Formá el bollo sin amasar demasiado y llevalo 1/2 hora a la heladera.

Batí apenas el huevo y agregale el queso rallado y la nuez moscada.

Integrá y reservá en la heladera.

La receta para preparar empanadas en 20 minutos de Maru Botana. Foto: CucinareTV

Estirá la masa de 1/2 cm, cortá discos de 8 cm de diámetro y rellenalos con la preparación de queso y huevo.

Humedecé los bordes con la yema del dedo antes de cerrarlos para hacer el repulgue.

Acomodá las empanadas en una placa limpia.

Pincelalas con huevo y cocinalas en horno moderado-fuerte unos 20 minutos.

Leé más:

Bizcochos de queso rápidos y baratos con la receta de Maru Botana

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.