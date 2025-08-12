Maru Botana sorprendió a sus seguidores con una receta exprés: empanadas en 20 minutos para sacarse el antojo o agasajar a las visitas inesperadas.
La cocinera lanzó una receta que realmente nadie se esperaba. Les enseñó a sus seguidores a tener empanadas listas en menos de media hora con una preparación tentadora e irresistible.
Ingredientes para hacer empanadas en 20 minutos
200 g de harina
200 g de manteca
200 g de queso crema
1 huevo
150 g de queso rallado
1 pizca de nuez moscada
Leé más:
Cuánto cuestan las tortas de Maru Botana en agosto 2025: precios y sabores
CÓMO SE HACEN LAS EMPANADAS DE 20 MINUTOS DE MARU BOTANA
Hacé una corona con la harina y en el hueco poné la manteca blanda y el queso crema.
Tomá la masa del centro a los bordes.
Formá el bollo sin amasar demasiado y llevalo 1/2 hora a la heladera.
Batí apenas el huevo y agregale el queso rallado y la nuez moscada.
Integrá y reservá en la heladera.
Estirá la masa de 1/2 cm, cortá discos de 8 cm de diámetro y rellenalos con la preparación de queso y huevo.
Humedecé los bordes con la yema del dedo antes de cerrarlos para hacer el repulgue.
Acomodá las empanadas en una placa limpia.
Pincelalas con huevo y cocinalas en horno moderado-fuerte unos 20 minutos.
Leé más:
Bizcochos de queso rápidos y baratos con la receta de Maru Botana
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.