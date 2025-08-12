Maru Botana, es una referente indiscutida de la pastelería argentina y deleita a diario a sus clientes con una amplia variedad de tortas que combinan sabor casero, calidad y una presentación impecable.

Con seis sucursales distribuidas entre Buenos Aires y Pilar, ofrece amplios horarios para que sus clientes disfruten de sus productos, además de un servicio de delivery ideal para quienes prefieren recibir sus dulces en casa.

Maru Botana (Foto: Instagram @marubotanabcn)

Con más de dos décadas de trayectoria en televisión, libros y locales propios, la chef consolidó un estilo único que atraviesa generaciones. “Desde clásicos como el Rogel hasta la Red Velvet, cada torta lleva el sello característico de Maru, combinando calidad, sabor y estética”, dicen los clientes que la eligen para cumpleaños y reuniones familiares.

Entre las más solicitadas se encuentran el Rogel ($62.900), con finos discos de masa, dulce de leche y merengue italiano; la Marquise ($59.700), con base de chocolate, dulce de leche y merengue; y la Carrot Cake ($59.700), húmeda, con zanahoria, nueces y pasas, cubierta con frosting de queso crema.

SE SUPO CUPANTO SALEN LAS TORTAS DE MARU BOTANA EN AGOSTO DE 2025

También figuran el Lemon Pie ($50.600), con crema de limón y merengue italiano; y la Red Velvet ($59.700), con chocolate y frosting de queso crema. Para quienes buscan porciones individuales para la hora del té o café, el precio es de $14.000 para todas las variedades.

Maru Botana inició su carrera televisiva a fines de los años noventa, cuando programas como Sabor a mí y En casa con Maru acercaron sus recetas a millones de hogares. “Siempre tuve pasión por lo casero y por compartir lo que me gusta cocinar”, ha dicho en varias entrevistas.

Maru Botana (Foto: Instagram @marubotanabcn)

Además de su faceta como conductora, la chef se convirtió en empresaria, al abrir su primer local en Buenos Aires en 2001 y publicando numerosos libros de pastelería. A lo largo de los años, supo mantener un equilibrio entre tradición e innovación, logrando que sus tortas sigan siendo un clásico argentino.

