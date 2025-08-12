Maru Botana no solo es reconocida por sus postres irresistibles, también tiene un talento especial para las recetas saladas. En esta ocasión, compartió su fórmula para preparar bizcochos de queso caseros, una propuesta deliciosa y original para acompañar el mate, ya sea en reuniones con amigos o en familia.
Receta de bizcochos de queso al estilo Maru Botana
Ingredientes:
- 125 g de manteca pomada
- 90 g de queso cheddar
- 1 taza de cereales de maíz
- 1 huevo
- 2 cucharadas de leche
- 1 taza de harina leudante
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso para preparar bizcochos salados
- Triturar ligeramente los cereales de maíz.
- En un bol, mezclar la manteca ablandada con el queso rallado y los cereales triturados. Condimentar con sal y pimienta.
- En otro recipiente, batir el huevo con la leche y reservar dos cucharadas de esta mezcla para pintar luego.
- Incorporar la mezcla de huevo y leche al bol con la manteca, queso y cereales. Agregar la harina leudante e integrar suavemente.
- Distribuir la preparación en moldes de muffins enmantecados y enharinados.
- Pintar la superficie con la mezcla de huevo y leche reservada.
- Hornear a temperatura media durante 12 minutos o hasta que estén dorados.