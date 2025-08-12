Maru Botana no solo es reconocida por sus postres irresistibles, también tiene un talento especial para las recetas saladas. En esta ocasión, compartió su fórmula para preparar bizcochos de queso caseros, una propuesta deliciosa y original para acompañar el mate, ya sea en reuniones con amigos o en familia.

Receta de bizcochos de queso al estilo Maru Botana

Ingredientes:

125 g de manteca pomada

90 g de queso cheddar

1 taza de cereales de maíz

1 huevo

2 cucharadas de leche

1 taza de harina leudante

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso para preparar bizcochos salados