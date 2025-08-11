La focaccia es el pan ideal para quienes buscan sabor y sencillez al mismo tiempo. Con apenas tres pasos esenciales, podés lograr una miga esponjosa y una corteza ligeramente crocante que conquista desde la primera mordida.

Perfecta para acompañar desde una picada, esta receta destaca por su practicidad y versatilidad. No necesitás experiencia ni utensilios especiales: en una bandeja aceitosa, solo hay que darle forma con los dedos, sumar hierbas aromáticas y dejar que el horno haga la magia.

Ingredientes par focaccia

500 g de harina 000.

20 g de levadura.

70 cc de aceite de oliva.

250 cc de agua.

15 g de sal.

Para arriba

30g sal gruesa.

50 cc de aceite de oliva.

Romero.

Tomates cherry.

Receta de la Focaccia perfecta. Cucinare.TV.

Procedimiento

Mezclar los ingredientes en ese orden y amasar hasta formar una masa homogénea. En una placa con previo aceite, colocar la masa y agregarle aceite para estirarla. Por último, agregar el romero, tomate cherry , sal gruesa y enviar al horno.

