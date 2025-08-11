La focaccia es el pan ideal para quienes buscan sabor y sencillez al mismo tiempo. Con apenas tres pasos esenciales, podés lograr una miga esponjosa y una corteza ligeramente crocante que conquista desde la primera mordida.
Perfecta para acompañar desde una picada, esta receta destaca por su practicidad y versatilidad. No necesitás experiencia ni utensilios especiales: en una bandeja aceitosa, solo hay que darle forma con los dedos, sumar hierbas aromáticas y dejar que el horno haga la magia.
Ingredientes par focaccia
- 500 g de harina 000.
- 20 g de levadura.
- 70 cc de aceite de oliva.
- 250 cc de agua.
- 15 g de sal.
Para arriba
- 30g sal gruesa.
- 50 cc de aceite de oliva.
- Romero.
- Tomates cherry.
Receta de la Focaccia perfecta. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Mezclar los ingredientes en ese orden y amasar hasta formar una masa homogénea.
- En una placa con previo aceite, colocar la masa y agregarle aceite para estirarla.
- Por último, agregar el romero, tomate cherry, sal gruesa y enviar al horno.
