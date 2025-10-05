Existe un mito en la cocina que asocia los platos gourmet con horas de esfuerzo y un sinfín de pasos complejos. Pero esta receta de bondiola con puré de batatas esconde un secreto de rapidez que lo vuelve accesible para cualquier cocinero hogareño.

Solamente necesitarás de tres pasos, que incluyen la cocción de la carne en una salsa y la preparación de un acompañamiento de batatas perfectamente cremoso. El resultado es un plato que se distingue por su combinación agridulce y su textura suculenta.

Ingredientes para bondiola con puré de batatas cremoso

2 bifes de bondiola.

50 g de panceta ahumada en tiras (lardons).

100 cc de vino marsala.

2 cebollas en aros.

30 g de aceitunas negras en aros.

30 cc de crema.

Un cubo saborizante para horno de ajo y cebolla.

100 g de puré de batata.

50 g de crema adicional (p/puré).

20 g de manteca.

Sal y pimienta, c/n.

Procedimiento

Colocar los bifes de bondiola en la bolsa junto con la panceta en tiras, un chorrito de vino marsala, cebolla en aros y unas aceitunas negras picadas y crema. Cuando esté listo, volcar la salsa en una cacerola con una cucharada de fécula y llevar al fuego para que se espese. Servir con puré de batatas cremoso.

