Lee tu horóscopo diario del 9 de junio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Juno retrógrado en Acuario te invita a revisar acuerdos afectivos y expectativas en pareja. Descubres qué vínculos respetan tu libertad y cuáles necesitan cambios sinceros.

Tauro : Juno retrógrado en Acuario te ayuda a replantear compromisos amorosos desde una mirada más madura. Comprendes mejor qué necesitas para sentir estabilidad y confianza.

Géminis : Juno retrógrado en Acuario favorece conversaciones pendientes sobre el futuro afectivo. Una nueva perspectiva fortalece vínculos que valoran el diálogo y la autenticidad.

Cáncer : Juno retrógrado en Acuario te impulsa a revisar dependencias emocionales. Aprendes a construir relaciones más equilibradas donde el amor no limite tu crecimiento personal.

Leo : Juno retrógrado en Acuario pone el foco en la pareja y los acuerdos afectivos. Es tiempo de comprender diferencias y fortalecer vínculos desde el respeto mutuo.

Virgo : Juno retrógrado en Acuario te ayuda a analizar hábitos que afectan tus relaciones. Pequeños cambios en la comunicación generan una conexión emocional más saludable.

Libra : Juno retrógrado en Acuario despierta reflexiones sobre romances y proyectos compartidos. Descubres qué personas acompañan genuinamente tus sueños y sentimientos.

Escorpio : Juno retrógrado en Acuario invita a sanar temas emocionales ligados al pasado familiar. El amor crece cuando dejas atrás viejos patrones y eliges confiar nuevamente.

Sagitario : Juno retrógrado en Acuario favorece diálogos profundos y sinceros. Expresar lo que piensas con claridad fortalece vínculos y evita malentendidos innecesarios.

Capricornio : Juno retrógrado en Acuario te lleva a revisar cuánto valoras tus necesidades afectivas. Aprendes a construir relaciones donde dar y recibir encuentren equilibrio.

Acuario : Juno retrógrado en tu signo marca una etapa de revisión sentimental importante. Redefines compromisos, prioridades y el tipo de amor que deseas atraer a tu vida.