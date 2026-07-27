La semana pasada, Wanda Nara sorprendió al anunciar el lanzamiento de Academia Wanda, una plataforma de cursos online en la que promete compartir las herramientas que, según aseguró, la ayudaron a alcanzar el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

El tema se debatió en Pasó en América, donde Sabrina Rojas aprovechó la oportunidad para hacer una humorada que muchos interpretaron como un picante palo para su ex, Luciano Castro.

Mientras Guido Záffora explicaba en vivo cómo funciona la propuesta de Wanda, Sabrina lanzó entre risas: “Wanda Nara es brillante. ¿Cómo no se me ocurrió a mí?”.

La picante humorada de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

La picante humorada de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: “Cómo superar los cuernos”

Al enterarse del valor del curso, la conductora redobló la apuesta y sorprendió con una ocurrencia que rápidamente dio que hablar.

“¿El curso sale 100.000 pesos por una única vez? A mí se me está ocurriendo un curso que es brillante: ‘Cómo superar los cuernos’. Lo voy a hacer”, disparó.

Lejos de quedarse ahí, siguió con el chiste: “Voy a sacar el mío propio y empiezo a cobrarlo 67 dólares. Yo con 20 dólares ya estoy bien”.

Finalmente, sin mencionar en ningún momento a Luciano Castro, pero en una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia el actor, remató: “El primer módulo sería ‘Cómo descubrirlo’ y ‘Autoestima’”.