Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de “Academia Wanda”, una plataforma de cursos online en la que promete compartir las herramientas que, según aseguró, la ayudaron a alcanzar el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

A través de una serie de videos publicados en Instagram, la empresaria presentó el proyecto con un mensaje de empoderamiento.

“Elegirme fue mi mejor negocio”, es el eslogan elegido para promocionar la academia.

Wanda Nara lanzó su academia online: cuánto cuesta el curso y qué promete enseñar

En uno de los videos, Wanda explicó cuál es el objetivo del curso: “Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites. Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente”.

Wanda Nara lanzó su "Academia": los detalles del curso online y cuánto cuesta anotarse

Cuánto cuesta la Academia Wanda y qué incluye

Tras el anuncio, Guido Záffora dio detalles del lanzamiento en Pasó en América y reveló cómo está estructurada la propuesta.

“Son tres módulos. Cada módulo tiene objetivos a cumplir con audios y videos personalizados por Wanda”, explicó el periodista.

Además, informó cuánto cuesta acceder a la plataforma: “$100.000 en un único pago para quienes viven en Argentina, mientras que para los usuarios del exterior el valor es de 67 dólares. El acceso es de por vida”, detalló.

Záffora también leyó una de las frases con las que Wanda presenta el curso: “No llegué hasta acá porque me eligieron, llegué porque empecé a elegirme yo antes que nadie”.

Según se informó, Academia Wanda está dividida en tres ejes principales: “Tu mentalidad”, “Tu marca” y “Tu expansión”. Además, incluye un apartado llamado “Blindate”, en el que la mediática brinda consejos sobre cómo enfrentar las críticas y gestionar la exposición en las redes sociales.