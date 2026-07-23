La Patagonia atraviesa una de las semanas más frías del invierno y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por frío extremo y nevadas en distintas zonas de la región.

De acuerdo con el organismo, gran parte del sur del país permanece bajo advertencias meteorológicas, con alerta roja por temperaturas extremas en sectores de Santa Cruz y Chubut, mientras que también rigen alertas amarillas por nevadas que podrían complicar la circulación en rutas.

Según el mapa de alertas emitido este 23 de julio, el fenómeno más intenso se concentra en el oeste de Santa Cruz y el sur de Chubut, donde las bajas temperaturas representan un riesgo para la salud.

Las temperaturas más bajas del país

Santa Cruz volvió a ubicarse como la provincia más fría de la Argentina. El Calafate registró una temperatura mínima de -16,2 °C, convirtiéndose en la ciudad más fría del país, seguida por Perito Moreno, con -12,8 °C.

En el oeste santacruceño continúa vigente la alerta roja, con sensaciones térmicas que llegaron a superar los -20 °C, valores que incluso fueron comparados con registros habituales de la Antártida.

En tanto, el sur de Chubut, que incluye localidades como Sarmiento, además de los departamentos Escalante y Florentino Ameghino, también permanece bajo alerta roja. En Río Mayo, la sensación térmica alcanzó los -19 °C.

Se esperan más nevadas en los próximos días

A las temperaturas extremas se suma el ingreso de un sistema de baja presión proveniente del océano Pacífico, que favorecerá nuevas nevadas durante los próximos días.

El SMN emitió una alerta amarilla por nieve para distintos sectores de Chubut, donde podrían acumularse hasta 50 centímetros de nieve en la cordillera y 30 centímetros en zonas más bajas.

La situación también afecta a la región andina de Río Negro, incluida San Carlos de Bariloche, donde continúa vigente una alerta amarilla por nevadas.

Complicaciones en rutas

Las condiciones meteorológicas ya generan inconvenientes en la circulación. En las últimas horas, un colectivo de larga distancia despistó sobre la Ruta Nacional 23 debido al hielo y la nieve acumulada sobre la calzada.

Además, se reportó la formación de placas de hielo en distintos accesos a Bariloche y en las inmediaciones del aeropuerto internacional, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones antes de viajar.

Qué significa la alerta roja del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional explica que una alerta roja por temperaturas extremas indica que se esperan fenómenos excepcionales con un impacto alto en la población. Estas condiciones pueden afectar incluso a personas saludables, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, mantenerse bien abrigado y seguir las indicaciones de las autoridades locales.