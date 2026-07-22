Un verdadero escándalo sacude al fútbol argentino. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue demorado por agentes del FBI en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de regresar a la Argentina junto a parte de la delegación de la Selección tras el Mundial 2026.

Según trascendió, los investigadores le solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. El mismo procedimiento también alcanzó a otros dirigentes de la AFA que viajaban en el vuelo chárter rumbo a Buenos Aires.

Lautaro Martínez, Claudio "Chiqui" Tapia y Germán Pezzella (Foto: captura TyC Sports)

Qué pasó con Chiqui Tapia en el aeropuerto de Nueva York

El operativo provocó una demora en la salida del vuelo de Aerolíneas Argentinas que trasladaba a la delegación albiceleste.

Aunque el despegue estaba previsto para las 6 de la mañana, finalmente partió más de dos horas después, lo que también retrasó la llegada del plantel a Ezeiza, donde miles de hinchas esperaban recibir a la Selección subcampeona del mundo.

En ese avión no viajaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán argentino regresó un día más tarde en un vuelo privado.

Por qué investiga la Justicia de Estados Unidos a Chiqui Tapia

El episodio ocurre en el marco de una investigación que llevan adelante fiscales federales y el FBI sobre presuntas operaciones financieras vinculadas a la AFA y empresarios relacionados con la entidad.

La AFA planea cambios en los torneos de la Liga Profesional 2025. (Foto: AP)

De acuerdo con la documentación judicial, Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

La convocatoria también alcanza al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al empresario Javier Faroni y a Diego Lucero.

La investigación por millonarias operaciones financieras

La pesquisa estadounidense está enfocada en movimientos comerciales y financieros relacionados con la AFA.

Uno de los puntos bajo análisis es la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida, valuadas en más de 11 millones de dólares, realizadas por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.

Además, Faroni también es investigado en la Argentina por el presunto destino de fondos de la AFA que, según la investigación, habrían sido canalizados mediante una empresa registrada a nombre de Gillette que recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias estadounidenses.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza si parte del dinero que circuló por el sistema financiero norteamericano podría estar vinculado a presuntos delitos de lavado de activos o fraude financiero.

Ariel Garcé, Bernardo Romeo, Chiqui Tapia, Diego Placente y Facundo Quiroga en el Predio Lionel Andrés Messi. (Foto: AFA oficial).

La situación judicial de Chiqui Tapia

Hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales contra Claudio Tapia ni contra las demás personas mencionadas en la investigación.

Sin embargo, la citación judicial y el procedimiento realizado por el FBI representan un hecho de enorme impacto para la dirigencia del fútbol argentino y abren un nuevo capítulo en una investigación que podría tener importantes consecuencias.