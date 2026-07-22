En medio de la creciente rivalidad que volvió a instalarse en las redes sociales entre argentinos, uruguayos y mexicanos, Chu Rodríguez decidió compartir una reflexión que rápidamente comenzó a viralizarse.

La comunicadora uruguaya, que reúne más de 1,3 millones de seguidores y vivió entre 2022 y 2023 en Rosario y Buenos Aires antes de mudarse a Ciudad de México, cuestionó la forma en que las redes sociales alimentan los enfrentamientos entre países.

“Nunca vas a entender a un argentino hasta que vivís como un argentino”, expresó

Foto: prensa Chu Rodríguez

La reflexión de Chu Rodríguez sobre los argentinos

Rodríguez explicó que muchas veces las redes hacen creer que la opinión de una persona representa a un país entero.

“Los países no caben en los comentarios de un reel. El algoritmo nos está haciendo creer que quien grita representa a un pueblo entero. Y le estamos creyendo”, sostuvo.

Y agregó:

“Qué fácil nos resulta meter a millones de personas dentro de la misma bolsa”.

Qué fue lo que aprendió viviendo en la Argentina

La influencer contó que su mirada sobre el país cambió por completo después de atravesar dos años viviendo en la Argentina, en plena crisis económica.

Recordó que hacía compras para llenar la alacena por temor a los aumentos de precios y que, aun en ese contexto, veía a la gente seguir emprendiendo, ayudándose y encontrando motivos para reírse.

“Durante dos años hice compras para llenar la alacena porque no sabía cuánto iban a aumentar los precios la semana siguiente. Si logré ahorrar algo, con suerte fueron cien dólares”, relató.

Foto: prensa Chu Rodríguez

También recordó el gesto de un amigo argentino que pasó horas ayudándola a embalar todas sus pertenencias cuando decidió mudarse a México.

“Eso también es Argentina. Por eso mi video nunca habló de fútbol. Habló de resiliencia”, afirmó.

“El problema no son los países, sino el algoritmo”

Para Chu Rodríguez, el verdadero conflicto no está entre argentinos, uruguayos o mexicanos, sino en la forma en que las plataformas potencian las discusiones.

“Las redes nos están haciendo creer que un periodista representa a todos los argentinos. Que un comentario representa a todos los uruguayos. Que un video representa a todos los mexicanos. Y no.”

En ese sentido, invitó a mirar más allá de las publicaciones virales.

“Los países se conocen viviéndolos: compartiendo una mesa, haciendo amigos, equivocándote y dejándote sorprender”.

Foto: prensa Chu Rodríguez

Chu Rodríguez vuelve a la Argentina con “Nunca Más Migajas”

Mientras su reflexión sobre los argentinos se viraliza en redes sociales, Chu Rodríguez regresará a la Argentina con nuevas funciones de su exitoso encuentro en vivo “Nunca Más Migajas”, una experiencia emocional que ya convocó a miles de personas en distintos países de Latinoamérica.

La comunicadora uruguaya, que cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, recorrerá durante agosto y septiembre distintas ciudades del país, con presentaciones en San Fernando, Quilmes, Mercedes, San Martín, Morón, San Isidro, Tucumán, Salta, Jujuy, Banfield, La Plata, Mar del Plata, Paraná, Pergamino, Río Cuarto, Villa María, Rafaela, entre otras, además de una función en Asunción, Paraguay.

Según la presentación oficial, “Nunca Más Migajas” propone una experiencia en vivo que aborda temas como el amor propio, los vínculos, los límites y la autoestima. A través de historias personales, humor y reflexiones, Chu invita al público a cuestionar aquellas relaciones en las que se acepta menos respeto y valoración de la que se merece.

Con una comunidad de más de un millón de seguidores en redes sociales y tras haber presentado su espectáculo en la calle Corrientes, la comunicadora continúa consolidando una gira internacional que la llevará por distintos escenarios de Argentina y Paraguay durante los próximos meses.