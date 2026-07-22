Involuntariamente, Flor Vigna quedó en medio de un verdadero escándalo luego de que Laura, quien hasta ahora era su estilista en México, se volviera viral por una serie de comentarios racistas y xenófobos contra ese país, donde la artista se encuentra trabajando.

La estilista argentina insultó y criticó al pueblo mexicano por posicionarse a favor de España durante el Mundial 2026. Ante la polémica, Vigna decidió que no continuara formando parte de su equipo por no compartir ese tipo de actitudes.

La tajante decisión de Flor Vigna tras los comentarios racistas de su estilista contra México (captura de Instagram)

Flor Vigna tomó una drástica decisión tras los dichos racistas de su estilista contra México

“Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y los ataques”, expresó Flor en una historia que publicó en Instagram para fijar su postura.

Con contundencia, la artista agregó: “Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, le pagué de todas formas, pero le pedí que se retire de mi equipo y que pida perdón por lo sucedido”.

Luego, reflexionó: “Para mí, amar el lugar donde naciste significa honrar con educación tus valores. Y dentro de esos valores está el agradecimiento a quienes te dieron trabajo, oportunidades y una casa”.

Instalada temporalmente en México por motivos laborales y a punto de ingresar a La casa de los famosos, Flor cerró su descargo con una frase contundente: “Me verán mal vestida, pero nunca siendo mala persona. Los valores no se negocian”.

La tajante decisión de Flor Vigna tras los comentarios racistas de su estilista contra México (captura de Instagram)

Ciudad Magazine se comunicó con Flor Vigna en medio del escándalo y la artista confirmó que desvinculó a Laura de su equipo. Además, explicó que antes de tomar la decisión decidió abonarle el dinero correspondiente por el trabajo realizado.

“Le pagué todo su trabajo para que no tenga problemas económicos, pero no va a seguir trabajando conmigo por sus dichos xenófobos y racistas”, le dijo Flor Vigna a este sitio.