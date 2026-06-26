En la antesala del partido entre Uruguay y España por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Diego Brancatelli lanzó una dura crítica contra la hinchada mexicana y explicó por qué considera que está entre las peores del fútbol.

Todo comenzó cuando Manuel, cronista de A la Barbarossa, entrevistó en México a un cantante callejero, quien interpretó algunos de los temas que suelen sonar en las tribunas durante los partidos de la selección local. Fue entonces cuando el periodista no ocultó su descontento y cuestionó el estilo de aliento de los fanáticos mexicanos.

La letal crítica de Diego Brancatelli a la hinchada mexicana

La letal crítica de Diego Brancatelli a la hinchada mexicana

“A la hinchada mexicana no me la banco en el sentido futbolístico”, comenzó diciendo el panelista del ciclo de Telefe.

Con énfasis, Brancatelli profundizó su postura: “Es una de las peores hinchadas de fútbol porque no cantan canciones de fútbol, cantan canciones. ¿Cómo vas a cantar una canción de Luis Miguel en la cancha con la misma letra? ¡Es una locura!”.

La letal crítica de Diego Brancatelli a la hinchada mexicana (Foto IA)

Luego, se dirigió al cronista y aseguró que comprobaría su teoría durante el encuentro.

“Cantan eso en las tribunas. Manu, lo vas a ver hoy y después me vas a dar la razón”, le comentó.

Lejos de bajar el tono, el periodista remató con otra crítica dirigida a los fanáticos mexicanos.

“Además, van vestidos de Chapulín Colorado. Son un papelón. Es como si nosotros fuéramos vestidos de Hijitus... Y nos odian futbolísticamente”, concluyó Brancatelli y generó polémica.