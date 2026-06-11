El Mundial 2026 ya está en marcha y tuvo un arranque a la altura de la expectativa global. Antes de que México y Sudáfrica disputaran el partido inaugural en el mítico Estadio Azteca, millones de personas siguieron una ceremonia de apertura cargada de música, emoción y figuras internacionales.

La gran estrella de la jornada fue Shakira, quien volvió a quedar ligada para siempre a una Copa del Mundo.

La artista colombiana cerró la fiesta inaugural con una impactante presentación de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Su aparición provocó una ovación masiva en un estadio colmado y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Shakira. Foto: AP

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Artistas participan en la ceremonia de apertura previa al partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo) Por: AP Photo/Silvia Izquierdo

Shakira. Foto: AP

La artista colombiana Shakira, junto a su hermano Antonio Mebarak (a la izquierda), espera su turno para actuar durante la ceremonia de apertura del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Por: AP Photo/Natacha Pisarenko

Con una puesta en escena imponente, bailarines, efectos visuales y un despliegue técnico de primer nivel, la cantante volvió a demostrar por qué es considerada una de las artistas más emblemáticas en la historia de los Mundiales.

Un artista durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 previo al partido entre el anfitrión de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Por: AP Photo/Natacha Pisarenko

Una ceremonia histórica en el Estadio Azteca

La apertura celebrada en Ciudad de México tuvo además un valor simbólico especial. El Estadio Azteca se convirtió en el primer escenario del mundo en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo diferentes, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

La ceremonia comenzó con un homenaje a la cultura mexicana, con instrumentos tradicionales, vestuarios inspirados en las raíces del país y una puesta visual que recorrió la historia del fútbol. Uno de los momentos más emotivos fue la aparición del trofeo del Mundial, que se elevó en el centro del campo ante miles de espectadores.

Los aficionados acceden a la Fan Zone de la FIFA el día antes del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Sydney Shankman) Por: AP Photo/Sydney Shankman

Los artistas que acompañaron a Shakira

Además de la colombiana, el espectáculo reunió a varias de las figuras más populares de la música latina e internacional.

Entre los artistas que participaron estuvieron Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y la cantante sudafricana Tyla, quienes fueron apareciendo en distintos segmentos de la celebración.

Cada presentación estuvo acompañada por impresionantes coreografías, escenografías móviles y una producción diseñada para representar la unión de culturas que caracteriza a esta edición de la Copa del Mundo.

Integrantes de la selección de Países Bajos entrenan antes de que inicie la Copa Mundial el miércoles 10 de junio del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) Por: AP Photo/Charlie Riedel

El homenaje a Diego Maradona que emocionó a los argentinos

Otro de los momentos más destacados de la ceremonia fue el homenaje a Diego Armando Maradona. La FIFA eligió recordar al ídolo argentino en el mismo estadio donde conquistó el Mundial de 1986 y protagonizó algunas de las páginas más recordadas de la historia del fútbol.

El tributo despertó una fuerte emoción entre los presentes y sumó un componente nostálgico a una ceremonia que buscó conectar el pasado, el presente y el futuro de la Copa del Mundo.