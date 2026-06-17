La noche del martes 16 de junio de 2026 quedará grabada en la historia del fútbol argentino, y los famosos no se quedaron atrás.

Mientras Lionel Messi se consagraba como el máximo goleador histórico de los Mundiales en el Arrowhead Stadium de Kansas City, las figuras del espectáculo argentino inundaron las redes con camisetas, banderas y emociones a flor de piel.

Algunos viajaron miles de kilómetros para estar en la tribuna; otros lo vivieron desde casa, pero con la misma intensidad.

LOS QUE ESTUVIERON EN EL ESTADIO: TINELLI, COPÓ KANSAS

Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en mostrarse en movimiento. Desde Miami, el conductor emprendió el viaje a Kansas City junto a su hija Mica Tinelli para cubrir el partido en vivo para su ciclo en Infobae.

Las historias de Instagram mostraron la adrenalina de la previa de Tinelli Crédito Instagram

Se fotografió con la camiseta oficial de la Scaloneta y escribió “VAMOOOO ARGENTINA“. El Cabezón vivió el partido con la intensidad de siempre y sus historias de Instagram mostraron la adrenalina de la previa, el estadio repleto y la euforia del final.

NATI JOTA, LA PASIÓN DESDE LAS TRIBUNAS Y LAS REDES

Nati Jota también viajó a Estados Unidos para el debut mundialista. La periodista y conductora había mostrado su llegada al país del norte en la previa, con acreditaciones y camiseta albiceleste, y el partido ante Argelia no fue la excepción:

Nati Jota combinó trabajo, pasión y contenido para sus millones de seguidores Por: Instagram

Para Nati, el Mundial no era solo un evento deportivo; era la excusa perfecta para combinar trabajo, pasión y contenido para sus millones de seguidores.

BARBIE VÉLEZ Y LA FOTO QUE EMOCIONÓ A TODOS: DEL EMBARAZO A SU HIJO CON LA CAMISETA DE MESSI

La actriz compartió una imagen en blanco y negro de su panza embarazada cubierta con la camiseta de la Selección, con un texto que lo decía todo: “yo en el último mundial”.

El posteo más emotivo de la noche fue el de Barbie Pucheta Por: Instagram

Junto a esa historia, publicó otra en color: su hijo ya caminando, con la camiseta negra de Messi número 10 puesta, mirando hacia el televisor. De un Mundial al otro, de la panza a la camiseta.

El posteo más emotivo de la noche fue el de Barbie Pucheta Por: Instagram

Un antes y después que resumió, mejor que cualquier crónica, lo que significa el fútbol para los argentinos: una historia que se hereda y se transmite de generación en generación.

JULIETA POGGIO Y LA CÁBALA DEL PARTIDO

Julieta Poggio sumó su voz al coro celeste y blanco junto a su gata Chimuela. La actriz y modelo siguió el partido con la intensidad que la tiene acostumbrada a sus fans y no tardó en compartir su emoción.

El 3-0 final fue, para Juli, una razón más para asegurar la cábala con su gata. Crédito Instagram

El 3-0 final fue, para Juli, una razón más para celebrar en el año mundialista.

LUISANA LOPILATO: EL DILEMA DE LOS DOS AMORES

Capítulo aparte merece Luisana Lopilato, quien vive permanentemente entre dos banderas. La actriz argentina, casada con el cantante canadiense Michael Bublé —que cantó en la ceremonia inaugural del Mundial—, siguió el debut de Argentina desde su hogar. No estaba en el estadio, pero estuvo presente de otra manera: con la camiseta del 10 de Messi puesta y la emoción intacta.

Luisana Lopilato en el debut de la Selección ante Argelia Por: Instagram

Luisana ya había resuelto públicamente su “dilema” antes del torneo, cuando se mostró con la camiseta argentina y una bandera de Canadá al mismo tiempo, declarando amor por sus dos países. En el debut ante Argelia, sin embargo, no hubo dudas: la albiceleste primero.

FLOR VIGNA ENCENDIÓ LAS REDES Y DEJÓ A TODOS SIN PALABRAS

Mientras la Scaloneta avanza con firmeza en la fase de grupos, Vigna, luciendo un crop top no tardó en volverse viral.

Flor Vigna cómo marcar la agenda y mantener el interés de la audiencia combinando la pasión del fútbol con su faceta de creadora de contenidos y referente del espectáculo. Por: Instagram

“Les dejo un lanzamiento especial en mis historias”, redactó la artista en su feed oficial para despertar la pasión absoluta de su público más fiel.