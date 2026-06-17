Lionel Messi volvió a escribir una página inolvidable con la camiseta de la Selección Argentina. En el debut del equipo de Lionel Scaloni ante Argelia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el capitán fue la gran figura de la noche al marcar los tres goles de la victoria por 3 a 0 en el Kansas City Stadium.

Sin embargo, más allá de su actuación estelar, hubo una escena que llamó especialmente la atención de los hinchas. Tras convertir el primer tanto del encuentro, Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó un emotivo festejo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Minutos después del partido, el rosarino fue consultado sobre esa reacción y sorprendió con una respuesta sincera.

Por qué lloró Lionel Messi después de su primer gol ante Argelia

En diálogo con TyC Sports, Messi explicó que su emoción estuvo relacionada con una situación personal que atravesó en los últimos días.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, expresó el capitán argentino.

Aunque evitó dar detalles sobre los motivos de ese difícil momento, sus palabras reflejaron el peso emocional que llevaba consigo antes del debut mundialista.

La imagen de Messi llorando tras el gol recorrió el mundo y generó una ola de mensajes de apoyo por parte de los fanáticos, que celebraron verlo nuevamente como protagonista dentro del campo de juego en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El presente de Messi a los 38 años

A pocos días de cumplir 39 años, el astro argentino también reflexionó sobre el momento que atraviesa en su carrera y valoró todo lo que consiguió tanto a nivel individual como colectivo.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, afirmó Lionel Messi.